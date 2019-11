Navas analiza el arranque liguero, Ocampos, la 'Roja' o los JJ.OO.

Jesús Navas se felicitó por el buen inicio de Liga del Sevilla, que después de tres meses de competición está asentado en zona de Champions y cree que gran parte de culpa la tiene un Lopetegui del que sólo tiene palabras de elogio. "Creo que estamos siendo muy serios y disciplinados en todas las líneas y que el míster está haciendo un grandísimo trabajo. Estamos con muchas ganas y con una gran actitud para hacer un gran año", indicó en una entrevista a la agencia Europa Press.

"Julen (Lopetegui) sabe de mis cualidades y que me gusta subir, crear peligro, regatear y ser constante para desgastar al rival. Eso es la clave", agregó el lateral, que ve "a un nivel muy alto" a su compañero de banda, el argentino Lucas Ocampos, que está resultando clave en este buen inicio. "Está haciendo un grandísimo trabajo. Nos llevamos muy bien tanto dentro como fuera, trabaja muy bien durante todo el partido", sentenció.

Por otro lado, Navas tiene claro que para un jugador es "lo máximo" jugar con el combinado nacional, con el cual además vivió uno de sus momentos más bonitos, la conquista del título mundial en Sudáfrica en 2010, un torneo donde tiene el "orgullo" de haber participado en algo que "quedará para siempre" como el gol ganador de Andrés Iniesta en la prórroga. "Ser campeón del mundo es algo único y haber estado en la final y en la jugada del gol de Iniesta es algo que va a quedar para siempre, es un orgullo haberlo vivido", expresó Jesús Navas, que fue uno de los que inició la jugada de aquel tanto desde su banda derecha.

El andaluz era casi indiscutible en las listas entonces para Vicente del Bosque, pero antes del Mundial de Brasil, se quedó fuera. Cinco años después de su última convocatoria, Luis Enrique decidió volver a contar con él y ahora no se ha perdido ninguna de este 2019. "Estoy muy feliz de estar aquí. Es un orgullo y para un jugador es lo máximo. Estoy muy contento y de poder disfrutar de cada momento y de cada partido", reconoce el jugador del Sevilla, que pese a su larga ausencia nunca renunció a volver a vestir la 'Roja'. "Yo siempre trabajo para estar aquí porque lo que disfruto en la selección es algo muy grande y siempre te llegan las ganas y las fuerzas para venir", añadió.

Además, celebra que lo principal para Robert Moreno sea el rendir bien con tu equipo y no la edad. "Todos estamos haciendo un buen trabajo en la liga y eso es lo importante. Luego, aquí, sabemos que hay que darlo todo para poder volver", remarcó.

Y ha vuelto ya no como extremo sino como lateral, un puesto que probó por primera vez con Pep Guardiola en el Manchester City. "Él ya me conocía del Sevilla porque Dani Alves era el que jugaba por detrás de mí y cuando él me doblaba yo me quedaba cubriendo sus espaldas. No dudó en ponerme y ahora me gusta jugar ahí porque encuentro campo por delante y me gusta subir mucho", comentó el internacional, que el pasado viernes ante Malta anotó su quinto gol con la selección.

Para Jesús Navas, en su posición "es muy importante y clave el defender bien" y recalca que tanto a él como a Dani Carvajal les "gusta atacar y crear superioridad arriba porque es una vía para el ataque". "Sobre todo, Robert me pide que lo siga haciendo como en el Sevilla. Subir, defender, atacar y ser constante durante todo el partido, crear el peligro ahí siempre", subrayó el palaciego.

"Todavía quedan algunos", apuntó sobre el aparente menos impacto de extremos a la antigua usanza como él. "Ahora a muchos jugadores les gusta más jugar por dentro y crear ahí la superioridad. Por eso aparecen laterales ofensivos porque nos dejan espacio para subir", opinó.

Dentro del debate sobre las presencias de Sergio Ramos o Gerard Piqué en los Juegos Olímpicos de Tokio del año que viene, el de Los Palacios tiene claro que no le diría que no a esa posibilidad si se la ofreciesen. "Claro. Eso para un jugador es algo muy grandes. Siempre estar con la selección es muy bonito", confesó.