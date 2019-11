¿Qué podría hacer mejorar al Sevilla en el mercado de enero?

Por primera vez en muchos años, el Sevilla FC no tiene necesidad de acudir al mercado de enero. Al menos, a día de hoy, porque los hombres de Julen Lopetegui no están exentos de poder sufrir alguna lesión más o menos grave ni tampoco Monchi, siempre operativo, es ajeno a las posibles oportunidades de mercado.

Pese a que José María Cruz reflexionaba recientemente sobre las escasas posibilidades que otorgaba a que el club se reforzase en enero, "al estar las 25 fichajes ocupadas", hay que matizar que, efectivamente, el vasco cuenta con ese número de jugadores, al considerase Javi Díaz y Bryan Gil como de la primera plantilla, pero la realidad es que hay un par de dorsales libres: el '2' y el '4', que dejó libre a última hora Simon Kjaer.

La gran pregunta es: ¿puede el Sevilla aprovechar el mercado de enero para mejorar su plantilla en algún aspecto? La respuesta es que las plantillas siempre son mejorables. Esto respondía Monchi al respecto cuando era cuestionado por ED sobre si tiene intención de aprovechar la ventana de transferencias invernal: "La dinámica del día a día es tan atosigante que ni nos hemos parado a pensarlo. Habrá un momento en el que nos sentemos el míster y yo. Munir no va convocado, Dabbur, Bryan, Sergi... Y nos llama la atención que jugadores importantes no vayan convocados. A veces, los refuerzos están dentro de casa. Pero no quiero afirmar nada, porque no es el momento. Será cuando nos sentemos el míster y yo y analicemos los pros y los contras de hacer cualquier adquisición. Y me puedo sentar con el míster el 29 de diciembre, o el 31, porque el trabajo está hecho. Y a partir de ahí decidir qué vamos a hacer".

"¿Que hay argumentos dentro de la plantilla? Sí. ¿Que la plantilla se puede mejorar? También", terminaba su reflexión el de San Fernando, tras destacar que, efectivamente, Lopetegui está teniendo que dejar a varios jugadores de nivel fuera de sus convocatorias. Eso no implica, sin embargo, que este Sevilla compacto, fiable y construido en un tiempo récord no tenga 'taras'.

Le falta, por ejemplo, un central zurdo, algo nada baladí, teniendo en cuenta que sólo cuenta únicamente con cuatro hombres para el eje de la zaga, que uno de ellos (Carriço) lleva tiempo lesionado, que a otro (Sergi Gómez) se le invitó a salir en verano y que los técnicos valoran que uno, al menos, domine la pierna siniestra, para procurar una mejor salida en el inicio de las jugadas. Así pues, ahí el Sevilla sí que podría mejorar.

Resultaría harto complicado, obviamente, pues el de enero es un mercado caro (de necesidades) y complejo, dado que se suele requerir rendimiento inmediato y que, mientras los clubes se niegan a soltar al futbolista que les está funcionando, el que no ha contado con protagonismo hasta entonces suele estar muy fuera de forma. Y a eso hay que añadir que el puesto de central es actualmente, tras la reconversión de los extremos zurdos en laterales y al margen del gol, lo más difícil de hallar. Sobre todo, si buscas a uno zurdo.

Ni en la portería, ni en los laterales ni en los mediocentros deberían, salvo imprevisto, darse movimientos, mientras que en la delantera los 'nueves' han empezado a arrancar y, si no hay un nuevo frenazo, Lopetegui va a seguir confiando en De Jong, Chicharito, Dabbur y Munir... A no ser, claro, que llegase algún interesado en llevarse, a golpe de talonario al israelí, por ejemplo. Cartel tiene y gol, también, pese a no encajarle mucho a Lopetegui.

¿Y en los extremos? Es, sin duda, un punto que, como mínimo, deberían poner Monchi y Lopetegui sobre la mesa cuando se sienten a hablar del mercado, pues sólo está convenciendo Ocampos. Nolito, Rony Lopes y Bryan Gil generan dudas (el canterano, ni cuenta), mientras que el recurso de Óliver es eso, un recurso para determinados partidos o momentos. Aunque aquí no se trata ya exclusivamente de rendimiento, que es discreto en la izquierda, sino de perfiles: al preparador vasco le faltando ahí una pieza para que su segundo plan, el plan que no le está saliendo casi nunca (en el Villamarín sí, por poco) cuando se pone delante en el marcador, le funcione. Hasta ahora, no ha sido capaz de 'matar' nunca a la contra, porque apenas tiene jugadores para correr al espacio.

Con todo, no parece que pueda aterrizar un nuevo jugador en enero en Nervión, al margen de eso o de una irrechazable oportunidad de mercado que llegase de otro país europeo, pues el Sevilla tiene actualmente las tres plazas de extracomunitarios ocuopadas con Diego Carlos, Munas Dabbur y Javier 'Chicharito' Hernández.