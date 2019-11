Borja Iglesias: "Me gustó mucho el proyecto del Betis"

Reconocía Borja Iglesias durante su entrevista con ESTADIO Deportivo que está viviendo "un proceso raro" como delantero del Betis. En un ejercicio de responsabilidad, entendía que fue fichado para hacer los goles del Real Betis, tal y como el curso pasado los hizo con la camiseta del Espanyol -20 dianas y tres asistencias en 43 partidos como perico-, y no los está aportando. Y es que como bético sólo ha visto portería en una ocasión -frente al Levante-, algo que no le hace bajar la cabeza, de ahí que entienda que la pegada, cuando vuelva, le pillará trabajando, tal y como ha venido haciendo desde que llegó a Heliópolis. Por ello, entre otras cosas, no se lamenta de haberse decantando por la opción verdiblanca el pasado verano, a pesar de contar con diversas posibilidades para cambiar de aires, como él mismo reconoce durante su conversación con este diario.

La Premier inglesa, sin lugar a dudas, era un destino muy apetecible para él, aunque nada comparable con el "proyecto" que se le presentaba en Heliópolis, donde hoy día es "feliz", aunque su idilio con el gol no está siendo el esperado hasta la fecha.

Sin ir más lejos, cuando las negociaciones entre el Espanyol y el Betis se pusieron complicadas, apareció el West Ham dispuesto a satisfacer las demandas del conjunto perico. Sin embargo, Borja mantuvo su palabra, seducido por todo lo que le ofrecía el Betis más allá del dinero, que de eso sí había suficiente en Inglaterra. "Nunca sabes lo que va a pasar. Cuando afrontas un posible traspaso valoras muchas cosas. A mí la idea de jugar ante 50.000 personas me motivaba mucho, a nivel de plantilla creo que he mejorado mucho pese a que en el Espanyol también era muy buena. Vas tomando decisiones por sentimientos. Siempre he dicho que me gusta la Premier League y que me gustaría jugar allí algún día, pero me gustó el proyecto y estoy muy feliz", dice Borja Iglesias sobre su decisión de fichar por el Betis y su estancia hasta la fecha en el Benito Villamarín.

Del rap al flamenco

Más allá de su posible idilio con la Premier el verano pasado, también se refirió Borja Iglesias durante su conversación a aquello que poco o nada tiene que ver con lo deportivo y que también ocupa su día a día. De hecho, no es raro ver a Borja Iglesias escuchando sus auriculares. En ellos suenan rimas que reconoce que han ido acompañando su formación como profesional. "Desde que tengo 10-11 años lo empezamos a escuchar un amigo y yo de un primo mayor que nos lo metió. Siempre he escuchado rap desde entonces. En Zaragoza conocí a muchos raperos, que ya escuchaba€ Lo que consumimos te va dando pequeños imputs que van formando tu forma de ser. Son gente que me gusta como piensan, cómo analizan las situaciones. Al final han formado parte de mi proceso de maduración", explica el punta sobre un gusto musical que no suele compartir con otros jugadores: "En algún momento sí que algún compañero me ha preguntado más. Por ejemplo Mikel González, con el que coincidí en el Zaragoza, y que era más rockero, sí que le gustó más. Ahora escucha bastante rap. Yo igual, cuando conozco a alguien que escucha otro tipo de música y cuando viene alguien con otras cosas le doy una oportunidad".

En el vestuario verdiblanco, lógicamente, la voz cantante la lleva el capitán Joaquín Sánchez, aunque no ha logrado atraerlo hacia ritmos más sureños. "En el vestuario hay de todo. Joaquín pone música más flamenca, más a lo que se escucha por aquí. Lo bueno es que hay variedad y se puede escuchar de todo. No soy muy flamenco, no me disgusta, pero no me lo pongo en casa", bromea un Borja Iglesias que busca en la música el evadirse de la presión que pueda generar la situación actual. Para salir de ella: trabajo, trabajo y trabajo.