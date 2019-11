Al Betis sólo le 'Bale' ganar

En el Betis no van las cosas como cabría esperar, qué duda cabe. Después de un verano de lo más ilusionante, la irregular pretemporada comenzaría a torcer un gesto cada día más lánguido a medida que avanza una temporada que ya ha consumido el primer tercio de la competición. Perogrullos al margen, es justo reconocer que esta tambaleante situación deportiva del equipo no hace justicia al buen trabajo realizado por la entidad en diversas áreas que cuida el más mínimo detalle.



La comidilla de este pasado miércoles era la hilarante mofa pública de Gareth Bale, que celebró la clasificación de su selección para la Eurocopa de 2020 posando, desternillado de risa, con una bandera de Gales en la que se leían sus teóricas prioridades: "Gales. Golf. Madrid, en este orden".



La imagen y la frase, carnes de 'meme', circularon por las redes, un marco en el que la siempre activa cuenta oficial del Betis vio una oportunidad para reclamar unidad ante el plebiscito al que Rubi y los suyos se enfrentan este sábado ante el jurado del Benito Villamarín. "Betis. Betis. Betis. In that order", publicaba el perfil del club, en un mensaje que va a más de la recurrente broma.





Betis. Betis. Betis.



In that order. — Real Betis Balompié (@RealBetis_en) November 20, 2019

El uso de las redes sociales no es algo que se deje al azar en la entidad verdiblanca.que le convierte en el cuarto club español con más interacciones, sólo por detrás de los tres 'gigantes', es un medidor que LaLiga comenzará a premiar a partir de este mismo año, a la hora de repartir, los ingresos derivados de los derechos televisivos . Y lo hará, precisamente, después de la insistencia de los dirigentes heliopolitanos en la Comisión Delegada del ente nacional.En los últimos días, la entidad bética el notable crecimiento económico experimentado en los últimos años . También la previsión de ahorrar para acudir a un mercado invernal en el que hay intención de solucionar las patentes carencias del plantel. Sin embargo, al tiempo que exhibían músculo y estabilidad financiera, admitían que este tenso clima generado por la negativa espiral deportiva enturbia el contexto previo a, que habría sido más plácida de tener unos puntos más y estar en algún escalón más alto de la tabla.Por eso es tan importante vencer al Valencia, para acabar el 2019 en una línea ascendente que permita al beticismo afrontar con más tranquilidad el inicio de 2020 y para soltar la tensión acumulada durante el inoportuno parón de dos semanas después de la derrota ante su público en El Gran Derbi. El misterioso viaje de Haro y Catalán al norte , la sombra de Quique Setién tras la cada día más delgada figura de un Rubi que se juega el puesto ante el cuadro che, el posible regreso de Serra Ferrer al estadio... Demasiados personalismos, con sus respectivas legiones de partidarios y detractores; debates demasiado encarnizados; un riesgo de polarización demasiado alto en un momento demasiado delicado. De ahí que la oportuna mención al díscolo jugador del Madrid no sea baladí. El mensaje, el alegato del club ante el juicio sumarísimo ante el Valencia, es nítido: la prioridad es el Betis; después, lo más importante es el Betis y luego, prima el Betis; por este orden. Pide ir todos a una. El veredicto, este sábado.