Gómez vs. Monchi: El alumno reta al maestro

No es usual que un partido de fútbol se viva de manera especial también en los despachos. Pero es algo que ocurrirá el domingo en Zorrilla. El estadio del Valladolid vivirá el reencuentro de Monchi y Miguel Ángel Gómez, que hace dos años y medio separaron sus caminos. El alumno está consiguiendo éxitos en el Valladolid, mientras que Monchi ha vuelto por sus fueros. Los dos hablan con ESTADIO en la previa del choque.

"Hay mucho cariño y hablaremos antes, pero cuando se acerca el inicio ya sabemos que Monchi se pone en modo partido y sabemos cómo es y cómo lo vive. Tenemos muy buena relación, quizá hablamos menos de lo que querríamos porque no tenemos tiempo, pero no hay una vez que no llame y no me coja el teléfono", explica Miguel Ángel Gómez, que ve al gaditano a tope. "Lo que más me transmite es ilusión. Una ilusión tremenda por un proyecto nuevo. Un Monchi evolucionado. Lo veo muy bien".

Por su parte, el gaditano también podrá encontrarse con quien fue su mano derecha. "Es una ocasión bonita para vernos y compartir ideas y pensamientos. Siempre es bonito ver a una persona que es amiga y que está triunfando en el fútbol por todo lo que ha trabajado y todo lo que ha hecho. Es especial poder verlo a él", cuenta el de San Fernando.

Gómez sigue aprendiendo de su anterior jefe. "Monchi nos da lecciones. Intento ver qué hacen los demás en el mercado, qué sale y qué no y lo de Monchi es un máster cada mercado. Lo veo muy bien", señala el director deportivo del Valladolid, que valora la planificación sevillista: "Sobre todo ha clavado la adaptación a la exigencia del club. Gente como Diego Carlos u Ocampos han demostrado ser perfil Sevilla desde el principio. Cada fichaje ha tenido un porqué. Ha diseñado una plantilla de mucho nivel".

A Monchi no le sorprende lo que está logrando su expupilo: "Particularmente no me sorprende porque siempre ha sido un profesional de nivel top". Y es que Gómez no ha dejado de cumplir con los resultados desde que llegó. "Los números hablan más que mis palabras. Llegó con un equipo en Segunda, lo subió, lo mantuvo y este año está en mitad de la tabla con presupuestos y estructuras y recursos limitados. Ha ido contribuyendo al crecimiento del club", indica Monchi, mientras que Gómez explica la liga en la que juega. "Nosotros hemos gastado un millón en el mercado y tenemos el segundo límite salarial más bajo, pero no vamos de víctimas. Intentamos ser felices con lo que tenemos, con mucho sentido común y no empeñando el futuro del club".

Momentos compartidos

Monchi y Gómez han vivido muchos momentos juntos y esos recuerdos perduran en la memoria del director deportivo del Sevilla. "Son muchos recuerdos. Ha sido un apoyo muy importante en mi carrera tanto a nivel personal como profesional en su doble faceta de director deportivo y de psicólogo. No hay un momento concreto porque hemos vivido muchos momentos muy bonitos, algunos también duros. Siempre ha estado, un poco en la sombra, pero siempre ahí como persona y como director deportivo", relata el directivo nervionense, que mañana se retará con su alumno.