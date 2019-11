El Betis, objetivo del 'Cucho' Hernández

El 'Cucho' Hernández sólo tiene una cosa en mente a día de hoy: el Betis. El delantero colombiano, firme objetivo del club verdiblanco durante todo el pasado verano, recaló finalmente en el RCD Mallorca en calidad de cedido por el Watford inglés y las casualidades que suele deparar el destino podrían hacer que su primer encuentro de la presente temporada sea, precisamente, ante el que estuvo a punto de ser su equipo. Este martes, el de Pereira ha completado su primera semana completa de entrenamientos y, aunque la idea es ser prudente con su regreso, las sensaciones hasta el momento están siendo muy buenas.

El ex del Huesca, donde coincidió con Rubi en el primero de sus dos préstamos en el conjunto aragonés -la temporada del histórico ascenso a Primera-, aún no ha podido estrenarse como bermellón por culpa de una lesión en los isquiotibiales que fue a más durante el Mundial sub 20 celebrado el pasado mes de junio y que le obligó a pasar por el quirófano y a perderse el primer tercio de la temporada. El cafetero volvió a los entrenamientos este pasado lunes y ahora debe ponerse a tono. Su regreso este viernes, ante el Levante, se antoja imposible; por lo que su primer intento de vestirse de corto tendrá lugar en el Mallorca-Betis fijado para el próximo 30 de noviembre.

A tenor de las declaraciones que hizo su entrenador, Vicente Moreno, hace algunas semanas, quizás también pueda ser precipitado volver para la visita de los verdiblancos; pero las sensaciones en estas primeras sesiones con el conjunto balear han sido muy satisfactorias, los médicos del Watford le han dado el alta médica tras la exhaustiva revisión a la que le sometió la primera de las dos semanas de parón liguero y, aunque los galenos baleares aún no le han puesto la etiqueta de apto, la ilusión de Juan Camilo Hernández es entrar en la lista y gozar de unos minutos que le ayuden a ir cogiendo ritmo de competición.

A poco que se ponga a tono, cabe esperar el técnico mallorquinista tire de él, pues su equipo anda bastante falto de gol y depende en exceso del acierto del delantero Ante Budimir y de la aportación del extremo Lago Junior, quienes comparten el honor de ser los máximos goleadores de su equipo, con tres tantos cada uno. Además, se da la circunstancia de que tanto el marfileño como el croata arrastran molestias y a día de hoy son duda ante el Betis. Es decir, que se podría dar la circunstancia de que más que un deseo, su participación el próximo sábado, más que un deseo, sea una obligación.

Cabe recordar que el 'Cucho' encajaba a la perfección en ese complemento ofensivo que buscaba en el mercado el Betis, alguien que pudiese suplir al '9' titular (léase un Borja Iglesias que no contaba con tener tanta oposición de Loren), formar una dupla con él o incluso caer a un costado en un 'tridente'. El nombre que más gustaba en las oficinas del Benito Villamarín para ejercer ese rol era el del cafetero y, de todas las opciones que manejaba éste para la 19/20, la que más le entusiasmaba era la heliopolitana. Tanto es así, que como en su día informó ESTADIO, puso muchísimo de su parte, llegando incluso a presionar al Watford para poder vestir las trece barras.

Además, no era la primera vez que el Betis llamaba a su puerta, pues ya tantearon su cesión en el mercado invernal de 2019, cuando también encontró receptividad en el futbolista y en su agencia de representación. Sin embargo, la traba fue el conjunto inglés. El Watford sabe que por edad, sólo 20 años, y rendimiento, 20 goles en dos campañas en el Huesca y un notable Mundial sub 20, están ante una jugosa plusvalía por un jugador por el que apostaron hace dos veranos, cuando aún tenía sólo 17 y era una desconocida perla del Deportivo Pereira. Por eso, los ingleses sólo aceptaban negociar una venta para nada asequible o una cesión; pero siempre que fuese sin la opción de compra (acababa contrato en 2020) que exigía reservarse el Betis. Ahora, la intención del 'Cucho' rendir a buen nivel en el Mallorca y, quién sabe, quizás el próximo verano haya un tercer intento... y en éste sea por fin la vencida.