Un gol especial para Martín-Prieto

La UD Granadilla logró un triunfo importante este fin de semana en el Heliodoro Rodríguez López ante el Real Betis que les permitió sumar doce unidades y colocarse así, en la zona media de la tabla. El encuentro no se decidió hasta el tiempo de añadido cuando la sevillana, Cristina Martín-Prieto, marcó para establecer el definitivo uno a cero y llevar el delirio a los aficionados que se dieron cita así como al banquillo tinerfeño.

Fue además, su primer gol en esta temporada y de qué manera se estrenó, marcando en un gran estadio, cumpliendo así, uno de sus sueños. La delantera atendió a ESTADIO Deportivo en la previa del encuentro y aseguró que iba a ser un "partido especial", por el rival, el Betis, y que "no se imaginaba marcando".

Sevilla es una ciudad donde la pasión se respira por las calles y en el fútbol, no iba a ser menos. El Real Betis y el Sevilla FC son los dos equipos que reinan en la ciudad y la rivalidad, por mucho que se quiera esconder, siempre se lleva por dentro. En el caso de Cristina Martín-Prieto fue e x futbolista del Sevilla y es sevillista, tal y como confesó en la entrevista a ESTADIO: "Siempre he sido muy sevillista y por qué no el día de mañana regresar", al referirse a un posible regreso al club hispalense. Por lo tanto, el tanto marcado le pudo suponer una doble alegría: fue vital para conseguir la victoria y se lo hizo al equipo de las trece barras. Frente al conjunto bético, también jugaron las ex nervionenses Patri Gavira y Silvia Doblado.

En la temporada pasada, no se estrenó hasta el mes de marzo frente, precisamente, a su ex equipo, el Sporting de Huelva. En total, vio portería en tres ocasiones en la 2018/19, uno de sus registros más pobres de las últimas temporada. En dicha campaña participó en veintiocho encuentros siendo titular en dieciocho. No obstante, según indicó en la entrevista, no tiene el gol entre "ceja y ceja" y su trabajo se centraliza en ayudar al colectivo, ya sea con goles o no. "Es cierto que nos caracterizamos por los goles, pero a veces hay un mayor trabajo en beneficio al equipo que no se ve", contó.

Su gol dinamitó las posibilidades del Betis de sumar en el Heliodoro. Fue un encuentro donde las de Contreras dispusieron de ocasiones suficientes como para llevarse el encuentro -El Granadilla también tuvo las suyas especialmente en el primer acto- e incluso fueron superiores en la segunda parte. Pero quiénes consiguieron dominar en las áreas fueron las locales. La derrota deja en una posición comprometida a las verdiblancas; con seis puntos, en zona de descenso y en las dos próximas jornadas jugarán ante Atlético de Madrid y FC Barcelona.