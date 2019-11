Canales y su "sueño de jugar la Champions con el Betis"

Intentando contener las lágrimas, con un nudo en la garganta después de ver las imágenes de su mujer y su hija en un emotivo vídeo preparado por el club en el que le decían lo orgulloso que estaban de él, Sergio Canales quiso agradecer la confianza que el club ha depositado en él con su renovación hasta junio de 2023, una ampliación que celebró junto a toda su familia, sus compañeros y los directivos del club heliopolitano. "Siempre me habéis demostrado vuestra confianza desde el primer momento que llegué aquí, siempre lo hablé con mi familia. Hemos pasado momentos duros por las lesiones y estoy muy feliz por estar aquí. Sólo puedo prometer que voy a dar el máximo", decía el protagonista ante los medios con un esfuerzo ímprobo por no romper a llorar y casi sin poder articular palabra.

Pero tras el protocolario y emotivo acto de presentación del acuerdo, el jugador atendió a todos los medios de comunicación, ante los que reconoció que el Betis "es diferente". "Sí que es verdad que estoy muy agradecido a todos los equipos en los que he estado, pero el sentimiento y la intensidad con la que se vive aquí es diferente. El otro día, por ejemplo, no sólo en el gol, todos estábamos igual. Íbamos 1-1, con el empuje de la afición luchábamos hasta el final. Yo me siento un afortunado y espero poder disfrutarlo durante mucho tiempo", comenzó diciendo el santanderino, que ha apostado fuerte por seguir en el Betis, con el que tiene "un sueño muy presente": "Me siento un privilegiado por jugar en este club y vivir este sentimiento. Cuando encuentras tu sitio, hay que seguir. La renovación es hasta 2023, pero el trabajo es día a día, porque la exigencia que nos transmite el club es esa en un proyecto ambicioso. Mi sueño de poder jugar la Champions con el Betis es algo que lo tengo muy en mente".

En apenas un año y medio, y a punto de cumplir los 60 partidos oficiales con las trece barras, Canales destacó los dos momentos más especiales desde que es verdiblanco. "Ha habido momentos muy buenos, he podido vivir momentos increíbles como la victoria en Milán o el gol ante el Valencia, porque va a suponer un salto para el equipo. Este tipo de victoria pueden ser un punto de inflexión y soy muy optimista de cara a lo que queda de temporada".

En este sentido, Canales insistió en que el triunfo ante el cuadro che les va a servir de refuerzo anímico tanto a la plantilla como al propio entrenador, al tiempo que desmintió que en el seno del vestuario se haya pedido la vuelta de su paisano Setién. "En el fútbol son importantes las sensaciones. Ahora la sensación del equipo es positiva y vamos a por los tres puntos a Mallorca. En el vestuario respetamos el trabajo que estamos haciendo con Rubi, sabemos lo que estamos trabajando y todo cambio necesita su tiempo. Confiamos en lo que estamos haciendo. Es imposible que los jugadores esten pensando en otra cosa cuando se hace el partido que se hace ante el Valencia. Nuestro objetivo es ir a por los tres puntos a Mallorca".

Por último, el centrocampista se refirió a la vuelta de Luis Enrique a la selección, algo que le podría abrir las puertas de nuevo de la Roja. "Estoy agradecido a la oportunidad que me dio, detrás de todo eso hay mucho trabajo. Es un objetivo que voy a trabajar por conseguirlo, pero quiero que el equipo vaya creciendo, porque eso nos favorecerá a todo", terminó.