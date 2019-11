Luis Enrique llama a Navas... por error

Luis Enrique, nuevo seleccionador español de fútbol, una vez que haya vuelto al cargo después de haberse visto obligado a dejarlo en su día por unas delicadas circunstancias personales, ha dado esta mañana una rueda de prensa con motivo de su nuevo nombramiento.

Una puesta de largo en la que Luis Enrique, lógicamente, se ha visto obligado a explicar todo lo acontecido en los últimos días de su retorno y la consecuente salida de Robert Moreno, quien deja de ser su segundo tras actuar como seleccionador interino.

"Hay una reunión con Robert Moreno y él me dice que quiere ir a la Eurocopa y luego se pondría de mi segundo. No me sorprende. Para mí es desleal, yo no lo haría. Para mí es un gran defecto. Entiendo su posición pero no lo comparto. Le digo que ya no lo veo como mi segundo y que me veo fuerte y que no sé cuando volveré, pero que tengo ganas de trabajar. Acaba la reunión de manera cordial y llamo a la gente de mi staff para que supieran mi opinión y la de la otra parte, para que nadie tergiverse mis palabras. A partir de ahí, he de decir que nunca me ofrecí a la selección. Nunca les llamé", explicó Luis Enrique.

Así, el nuevo seleccionador español, más allá de destacar la deslealtad del que hasta hace poco era su amigo, Robert Moreno, también indicó que no ha hablado con los jugadores, salvo con uno; el sevillista Jesús Navas.

Y es que su llamada al lateral derecho del Sevilla FC tiene su explicación: "No he hablado con los jugadores. Estoy abierto a que me llamen. Llamé a uno que estaba lesionado y a otro que me equivoqué. Quería llamar a Jesús Casas y llamé a Jesús Navas. Le pedí disculpas".

La llamada, lógicamente, no pasa de ser una anécdota, y es que en su deseo de llamar a Jesús Casas, que será su segundo entrenador -antes era el tercero- acabó llamando hasta en tres ocasiones a Jesús Navas, quien recibió de buen agrado y le transmitió su "cariño" al seleccionador español, que en un primer momento -hasta que se dio cuenta- pensó que Casas le estaba "vacilando".

"El segundo entrenador será Jesús Casas, que antes era el tercer entrenador. Incorporo a Aitor Unzué. El resto son los mismos", apostilló Luis Enrique durante su comparecencia.