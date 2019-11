Feddal, sobre el futuro de Rubi, Setién, el Betis, el Sevilla...

El internacional marroquí Zou Feddal es uno de los pesos pesados del vestuario del Betis, de ahí que siempre sea voz autorizada al hablar de la situación por la que atraviesa el club verdiblanco en este primer tercio de la temporada, en el que no acaba de echar el vuelo en LaLiga. "Nosotros lo que sí es cierto es que hemos trabajado cada día a muerte para conseguir resultados y darle continuidad, ahora hay que pensar ya en Mallorca para poder sumar otros tres puntos que nos vendrían de lujo", ha dicho el zaguero en Cope Sevilla.

Preguntado por el sistema, y por el hecho de jugar con tres o con cuatro centrales, Feddal considera que "no es que el equipo no maneje el jugar con cuatro defensas, sino que viene de hacer un año con tres (con Setién) y esa dinámica de cambiar de tres a cuatro le ha costado un poco por los mecanismos". Pese a ello, esgrime Feddal, "cualquier futbolista debe adaptarse de cualquier circunstancia que se le pida". "Todos debemos hacer lo mejor posible lo que nos pida el míster. Rubi siempre, prácticamente, ha jugado con cuatro y es un sistema que conoce muy bien, por lo que nosotros debemos estar muy metidos en el papel para sacarlo adelante", ha añadido el central.

También ha sido cuestionado Feddal por el cuestionado Rubi, y por su futuro en el banquilllo del Real Betis Balompié: "Sinceramente, no es por peloteo, pero a Rubi no lo he visto en ningún momento con los brazos bajados. Mientras más imposible se lo pones, más posible lo ve él. Estamos muy orgullosos de tenerlo como entrenador y lo que necesita Rubi es que nosotros sumemos puntos".

Por ello, siguió argumentando cuál debe ser la reacción del Betis: "Nosotros siempre hemos sido una piña y la gente que lleva tiempo aquí sabe que el Betis es un estado de emociones; el equilibrio hay que encontrarlo tanto dentro del vestuario como fuera. Estar pensando qué se dice fuera no tiene que afectar a un deportista profesional. Sabemos que hay que estar muy unido sobre todo en las malas. Los comentarios se respetan; cada uno tiene su derecho de opinión, pero todos sabemos cuál es el camino. El míster, desde que llegó, ha demostrado las ganas que tenía de estar en el Betis, ya lo demostró dejando a un Espanyol que metió en Europa, y sólo necesitamos que esos resultados nos lleguen y tirar para adelante".

Sobre la posible vuelta de Quique Setién en un futuro cercano, Feddal quiso dejar claro que es algo que no afecta al vestuario, aunque, lógicamente, tampoco son ajenos a lo que se comenta: "Evidentemente, somos personas y tenemos familiares que leen cosas y tenemos redes sociales. Indirectamente te llegan cosas, pero para nosotros nuestro entrenador es Rubi y estamos al cien por cien con él. Todo lo que no sea pensar en Rubi, es hacerle daño al Betis. Como futbolistas, nuestras cabezas deben estar muy limpias para que las cosas nos salgan bien y que no aparezcan fantasmas por ningún lado en nuestro vestuario; lo que importa es el día a día".

También se refirió Feddal a otras cuestiones:

- La salida de Serra y Setién el pasado verano: "Extraño, no. Son cosas que no pertenecen a los futbolistas. El club sabe las cosas que hace y yo a Serra siempre le estaré agradecido, al igual que al presidente y al vicepresidente, por haberme traído al Betis. Pero el pasado es el pasado y ahora lo que importa es el presente, lo que forma el Betis hoy día".

- Sus comparaciones con el Sevilla FC: "Yo siempre hablo del nivel de club. Es verdad que el Sevilla FC ha ganado muchos títulos y se los habrá merecido, evidentemente. Pero el Betis es un gran club a nivel de estructuras y la gente del club se está esforzando mucho para poder competir con los clubes de arriba de la clasificación, yo no envidio a nadie. Desde que estoy aquí, lo único que pudo decir es que un proyecto no se construye en uno, dos o tres años, sino en varios. Todos los clubes de arriba han estado muchos años para conseguir ese resultado. El Betis tiene un estado emocional muy fuerte, cuando ganas estás muy bien y cuando pierdes estás muy mal; deberíamos encontrar un equilibrio mental tanto el aficionado como el futbolista. El Betis es muy grande en las buenas y en las malas".

- Fekir: "Es internacional con Francia, que no una selección cualquiera. Estamos contentos de poder disfrutarlo aquí, pues nos aporta mucho y es un grandísimo compañero; un tío diez. Se ha adaptado muy bien y está aprendiendo el español de un manera increíble. Todo el vestuario está muy contento de tenerlo aquí con nosotros".

- Borja Iglesias: "Es un grandísimo jugador, tiene 26 años. Por esta racha nunca ha pasado y un delantero vive del gol... Cuando no llega, sabes que en el fútbol la cabeza es superimportante. Creo que está anclado en el hecho de que las cosas no le están saliendo bien, pero el club apostó por él y seguro que las cosas van a salirle, ojalá sea pronto. De verdad, Borja es un buen delantero, un tío muy completo y tiene muchas cualidades. Pero es eso, el delantero vive del gol y la cabeza es lo que se tiene que limpiar un poquito. Seguro que las cosas le irán mejor".