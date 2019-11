La Junta del Sevilla cambia al 30 de diciembre con "un gran pacto por la estabilidad"

La Junta General de Accionistas del Sevilla que en un principio estaba fijada para el 20 de diciembre, se celebrará finalmente el 30 de diciembre, según ha comunicado el club en una nota de prensa. Por tal motivo, el presidente del Sevilla, José Castro, ha publicado una carta abierta a la afición del Sevilla en la tarde hoy bajo el nombre de "El gran pacto". En ella, el máximo mandatario nervionense explica los motivos por los que finalmente la Junta General de Accionistas se va a celebrar el 30 de diciembre.

"Desde que accedí a la presidencia de nuestro equipo, siempre he luchado y he tenido una cosa en la cabeza, LA UNION. Hoy puedo decir con orgullo y satisfacción que se ha dado un gran paso para alcanzar esa unión de sevillistas, en pos de un único objetivo, hacer un Sevilla de Sevillistas cada día más grande, liderado por aquellos grandes accionistas que en los últimos 20 años han colocado al Sevilla FC en la élite del fútbol europeo", comienza José Castro.

"Hemos cerrado un GRAN PACTO por la estabilidad, absolutamente necesario para trabajar todos juntos con el objetivo de que el club mantenga su ritmo de crecimiento. Este GRAN PACTO nos da la estabilidad necesaria, con ADN sevillista, para acometer los grandes proyectos estratégicos que tenemos en mente en esta 'renovada aventura'", prosigue el utrerano.

En dicha carta, Castro se define como "hombre de consenso", para a continuación explicar los entresijos de ese gran pacto: "Los grandes accionistas de la Sociedad vamos a proponer a la Junta General de Accionistas cambios en nuestros Estatutos, que han sido necesarios para conseguir el objetivo, el bien común y la estabilidad del Sevilla FC. Creedme si os digo que no ha sido fácil llegar hasta aquí".

"No seré yo quien niegue que la propuesta que se someterá a la Junta en relación con la remuneración de los administradores supone un cambio en cuanto a la forma en la que se ha venido realizando en nuestra Sociedad hasta la fecha, pero la progresiva profesionalización que tiene nuestro Club, alcanza no sólo a los empleados y ejecutivos, sino también a los administradores. En este sentido, a nadie se le escapa que una sociedad con un volumen de ingresos superior a los 200 millones de euros y más de 400 empleados, requiere por parte de sus consejeros, y especialmente por los consejeros delegados, mucha dedicación, especialización y experiencia para la toma de decisiones complejas y de gran responsabilidad", argumenta Castro.

Es decir, que para intentar alcanzar la paz social entre los accionistas, el camino propuesto por el actual consejo es el de retribuir al Consejo por sus funciones al frente de la entidad, logrando así un pacto de gobernabilidad entre todos los máximos accionistas, incluida la familia Del Nido, y evitar así la posible venta de acciones a inversores extranjeros.

Por ello, el presidente avanza algunos de esos proyectos que tienen en mente para el futuro del Sevilla: "Tenemos un plan de futuro ambicioso, con la clara intención de gobernar un Sevilla más grande, con planes estratégicos que tienen la mejora de las infraestructuras, la digitalización y la internacionalización como principales palancas para seguir cosechando resultados deportivos, económicos y sociales a la altura de lo que la Institución y sus aficionados se merecen".

"Con este GRAN PACTO nos centraremos en un único objetivo: hacer crecer a la sociedad tanto en el capítulo económico, que es la base para poder aumentar el potencial deportivo y por tanto las aspiraciones en las distintas competiciones, como en las infraestructuras propias, con proyectos ambiciosos para el estadio y la ciudad deportiva", argumenta.

Por último, Castro deja claro que el Sevilla seguirá con la mejora y ampliación de sus instalanciones, es decir, el Sánchez-Pizjuán y la ciudad deportiva. "Seguimos apostando por el patrimonio esencial del Sevilla FC, pues es una pieza fundamental en el proyecto de los que dirigimos la Sociedad. No se entiende un Sevilla FC sin el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán en Nervión, y su Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios en la carretera de Utrera. Bajo mi mandato se iniciaron ya los primeros proyectos de remodelación de estas instalaciones. Ya he dicho públicamente que la ampliación del Ramón Sánchez-Pizjuán, tras la reforma que hemos emprendido para albergar la final de la Europa League de 2021, es un proyecto en ciernes que no tiene vuelta atrás, y la Ciudad Deportiva será, antes de que nos demos cuenta, el Campus Empresarial y Deportivo José Ramón Cisneros, el verdadero centro neurálgico del Sevilla FC".

"Aquí estamos, y aquí seguiremos. VIVA EL SEVILLLA FC. José Castro Carmona. Sevillista, abonado, accionista, y Presidente del Sevilla FC", finaliza la misiva.