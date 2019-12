Lopetegui: "Hay que tomar nota y aprender de lo sucedido con Ocampos"

Lucas Ocampos es uno los principales artífices del sobresaliente inicio liguero del Sevilla y uno de los jugadores más en forma de la plantilla blanquirroja, pero tendrá que estar de baja los tres próximos partidos por un absurdo pique con Nacho, lateral del Valladolid, que le costó la expulsión en el José Zorrilla. Para colmo de males, el argentino remató su imprudencia con una inoportuna desconsideración hacia el árbitro Eduardo Prieto Iglesias (le llamó "caradura", según redactó en el acta el colegiado navarro), lo que elevó considerablemente su castigo.

Por ello ha sido preguntado este sábado Julen Lopetegui, quien en rueda de prensa ha señalado que lo sucedido con el de Quilmes deja una enseñanza futura para todos. Para el jugador, que debe aprender a controlarse y que asume un duro castigo después de su absurda expulsión en el tiempo de alargue del choque contra los pucelanos y para el propio entrenador, pues el encendido pique entre Ocampos y Nacho comenzó en el minuto 15 y se repitió durante diversos tramos del partido, a pesar de que ambos estaban amonestados. El ex del Marsella estaba muy encendido y anticipar un cortocircuito no era complicado; por lo que habría sido conveniente retirarle del campo.

"La sanción de Lucas (Ocampos) es un hecho consumado. Hay que tomar buena nota de todo y aprender de lo que ha sucedido para que no se repita", ha señalado Lopetegui en la rueda de prensa previa al choque ante el Leganés. "Tenemos esa baja para los tres próximos partidos y entrará otro en su lugar. Hay plena confianza en todos los jugadores. Veremos quién es el que juega finalmente. Eso es algo que decidiremos en función de cada partido", ha agregado el vasco, que no quiso dar pistas sobre el once que pondrá en liza ante los madrileños.

"¿Dabbur? Sí, podría jugar. Tiene opciones de hacerlo, como todos sus compañeros; pero no lo voy a decir aquí", ha espetado un escueto Lopetegui al ser preguntado por si los méritos del israelí en Europa son suficientes para desbancar a Luuk de Jong, hasta ahora fijo en LaLiga, o si medita salir con dos puntas como antes el Qarabag el pasado jueves. "El Qarabag nos jugó con un 1-5-4-1 y el Leganés jugará a priori con un 1-5-3-2, habrá similitudes en el dibujo y en el planteamiento, pero con muchas diferencias en el nivel de los jugadores. La dificultad del partido de mañana será muy superior al del jueves. Tenemos que imponernos al Leganés con y sin balón", ha advertido.

En este sentido, el de Asteasu considera que estar al cien por cien concentrados en que este domingo se queden los tres puntos en el Ramón Sánchez-Pizjuán es la mejor respuesta a la expectación que se respira en la afición con este proyecto: "Nos llega que la gente está ilusionada con este Sevilla, pero lo único que nos preocupa ahora es el partido de mañana, que es difícil y muy complejo. El cien por cien de nuestra energía está en poner un buen once contra el Leganés, que ya ganó aquí 0-3 la pasada temporada y que seguramente va a plantear un partido muy similar a aquel".

"Llega un muy buen equipo, que lleva dos partidos sin que le tiren a puerta, prácticamente, a pesar de jugar con dos rivales con un juego ofensivo muy potente, como son la Real Sociedad (1-1) y el Barcelona (1-2), que sólo pudo generarle peligro a balón parado. Creo que van a jugar con el mismo once que contra el Barça. Si acaso entrarán Rosales y Rubén Pérez. En cualquier caso, espero un partido de máxima dificultad, ante un buen equipo que está haciendo bien las cosas, que creo que está en un buen momento y que nos lo va a poner muy difícil", ha agregado al respecto. Asimismo, Lopetegui ha tenido palabras de elogio para el mexicano Javier Aguirre, quien ha sustituido en el banquillo pepinero a Manuel Pellegrino tras la interinidad de Luis Cembranos. "Tengo una grandísima opinión de Aguirre, me encantan sus ruedas de prensa. Ha dado mucho en Leganés e insisto: va a venir un buen equipo mañana y va a competir muchísimo".

De otra parte, Julen Lopetegui ha sido preguntado por el lío de la Copa del Rey. El Bergantiños sigue buscando sede para el partido ante el Sevilla después de que la RFEF rechazase que se pudiese albergar en As Eiroas (Carballo), aunque previamente lo había autorizado. "Bueno, estamos ante un formato nuevo de la Copa y también hay cosas positivas, prefiero quedarme con esas. No me parece una chapuza de formato. De todos, modos, ya pensaremos en la Copa, ahora mismo sólo estoy centrado en el Leganés", ha opinado, monotemático, el exseleccionador, que también ha tenido palabras de apoyo para Unai Emery, despedido el viernes por el Arsenal: "Un entrenador siempre siente la destitución de un compañero, por empatía. Estoy seguro de que Unai pronto tendrá nuevo equipo porque es un entrenador fantástico y le mando desde aquí un fuerte abrazo".