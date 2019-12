El Bergantiños lamenta "falta .sensibilidad" del Dépor por no cederle Riazor.

El Bergantiños, de Tercera División, ha lamentado la "falta de sensibilidad" del Deportivo por no haberle cedido el Estadio de Riazor para el partido de Copa del Rey que le medirá al Sevilla el 18 de diciembre. La Federación Española de Fútbol consideró el campo del Bergantiños "no apto" para el partido de Copa y el club de la localidad coruñesa de Carballo pidió al Deportivo que le cediera Riazor, pero este no se lo dejó por problemas con el mantenimiento del césped.

En un comunicado, el Bergantiños critica la decisión del Deportivo de no "ceder Riazor para uno de los días más importantes" de la "historia reciente" del club. "El apoyo del bergantiñismo (club, socios y carballeses) al Dépor fue siempre incondicional, en todas las circunstancias", explica el club de Carballo.

En este sentido recuerda "cuando la entidad coruñesa traspasó a Angeliño (Ángel Esmorís) al Manchester City, el Bergantiños renunció al diez por ciento que le correspondía por derechos de formación del jugador de Coristanco porque entendemos la crítica situación del club amigo, inmerso en una fase de concurso".

También apunta que "en otro de los momentos delicados del Deportivo, la familia Calvo (propietaria de una conservera) y el Bergan cedieron las instalaciones para que el primer equipo coruñés pudiese hacer la pretemporada en Carballo".

Igualmente sostiene que los directivos son socios del Deportivo y el club también cedió jugadores de su cantera sin poner ningún obstáculo. El Bergantiños agradece "las muestras de apoyo de los aficionados deportivistas" y también de las de los seguidores del Sevilla, "que llevan días criticando la decisión de la Real Federación Española de Fútbol de vetar As Eiroas para el partido de Copa".

El conjunto de Carballo tendrá que presentar una alternativa a la Federación Española antes de las 14 horas de este lunes.