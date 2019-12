Diego Carlos: "Estoy contento de jugar en el Sevilla"

El gran protagonistas del partido, Diego Carlos, ha destacado la dificultad del partido ante el Leganés por el estilo de juego del conjunto madrileño: "Antes de comenzar sabíamos que el partido iba a ser duro y complicado. Era un equipo que defendía muy bien, era difícil marcar, y bueno estamos contentos por la victoria".

Diego Carlos, además del gol, ha realizado un despeje vital en la última jugada del partido: "Es una jugada muy complicada porque tenia un golpe fuerte y no podía hacer nada pero bueno, todo para que no nos hagan gol. Estaba mareado pero estábamos concentrados".

En esa última jugada del partido, el Leganés penalti por mano de Diego Carlos, pero el jugador afirmó que el balón no le impacta en el brazo: "Me toca en el pecho, estaba tranquilo porque sabía que el arbitro aunque mirara no iba a pitar nada".

Primer gol de Diego Carlos con el Sevilla: "Para mí es un gol importante, por la victoria, por el gol, estoy contento de jugar en el Sevilla y es un gol para el equipo".

Gran nivel defensivo: "Ahora estamos bien concentrados, jugamos bien y tenemos buena defensa".

Diego Carlos recibió un golpe antes de marcar: "Cuando he marcado el gol tenía un golpe fuerte, pero no es nada más".