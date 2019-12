Castro, sobre fichajes: "No veo necesidad de hacer cambios"

El presidente del Sevilla, José Castro, no esconde su satisfacción por el rendimiento del equipo pero avisa de que hay que mantener esa línea para conseguir los objetivos a la vez que resta dramatismo a los pitos que sonaron en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Leganés.

"La verdad es que estamos bien, las sensaciones son buenas, no podemos quejarnos. Estamos sobre el objetivo y estamos contentos, pero hay que seguir en la misma línea para poder conseguir nuestros objetivos", señaló en los micrófonos de la SER el dirigente sevillista, que hizo hincapié en la importancia de ganar por encima deque cueste: "Lo estamos pasando mal con determinados equipos pero al final ganamos y eso no es casualidad. Me gusta el estilo de Lopetegui porque me gusta ganar. Si para ganar hay que ser un poco menos ofensivos lo doy por bueno. No llevamos muchos goles pero sí muchas victorias".

En este sentido, se refirió a la respuesta de un sector de la grada a los problemas del Sevilla de Lopetegui para sacar adelante el partido contra los pepineros y el cambio de un defensa por un delantero. "Hablamos de unos pitos pero tampoco fue un drama. Más que pitos fue que la gente demostró con esas voces que no estaban conformes con los últimos minutos del equipo en los que el entrenador hizo un cambio que para mí fue acertado, porque se ganó", comentó el presidente, que añadió. "El entrenador sabe que tenemos un equipo duro, rocoso y lo aprovecha. Él es el entrenador y es el que toma todas las decisiones, para mí, acertadas".

Igualmente, dedicó elogios a la afición, que, igual que exige lo máximo, también está con el equipo en los momentos difíciles. "Nosotros somos exigentes, críticos, pero la afición siempre está ahí cuando ve que el equipo lo necesita; para mí es la mejor del mundo", comentó el empresario utrerano.

También fue cuestionado una vez más por la renovación de Banega después de que el centrocampista hace poco descartase prácticamente volver a Argentina. Castro mantuvo el mismo discurso de sus otras intervenciones: "Banega es un magnífico jugador, pero ésta es una pregunta más para el director deportivo que para mí. Él dice que está contento aquí y nosotros estamos contentos con él, por lo que imagino que habrá un momento en el que nos pongamos de acuerdo".

Otro tema tratado fue el mercado invernal de fichajes, en el que, a priori, no vaticina novedades, aunque tampoco cierra definitivamente la puerta: "El equipo va bien y no veo necesidad de hacer cambios, sobre todo con el esfuerzo que hicimos en verano, pero esto es fútbol y todo puede ocurrir, más aún con un director deportivo como Monchi".

Como no podía ser de otra forma, José Castro se refirió al gran pacto para la estabilidad del club anunciado días atrás. "Me limito a decir lo que puse en la carta, cualquier opinión va a ser en esa misma línea, porque para eso se ha escrito. Soy muy respetuoso con los accionistas y son ellos los que se tienen que enterar en la Junta. Tenemos la obligación de rendir cuentas a los accionistas", indicó el presidente del Sevilla, que agregó: "La realidad es que todo aquello que sea unión en la entidad será bueno, porque entre todos podemos empujar más fuerte".

Además, insistió en la importancia de remar todos en la misma dirección. "Antes ha habido problemas pero se han conseguido objetivos. Ahora, si estamos juntos, tendremos más capacidad. No hace mucho dije que teníamos un plan a cinco años para elevar el presupuesto, para ser más grandes y tener una estructura acorde a la capacidad de nuestro club, y además os dije que nada ni nadie nos va parar y eso lo estoy cumpliendo. Soy un hombre de unión y nadie va a parar la progresión de este club".