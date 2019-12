¿Fichajes en el mercado invernal?: "Hay gestiones avanzadas"

José Miguel López Catalán, vicepresidente y consejero delegado del Betis, lanzó este lunes un capote a su entrenador, Joan Francesc Ferrer Sicilia, Rubi, al que dijo ver "fuerte". "En otros clubes ha tenido también malas rachas y momentos delicados, pero lo he visto con muchas convicciones y trabajo y está saliendo muy bien parado de esta situación. Esta experiencia que ya ha tenido en estos primeros compases por supuesto le va a hacer mejor entrenador. El Betis es un club muy difícil, un club muy grande. El fútbol es muy complicado. Pensamos que esto lo va a llevar a buen puerto", afirmó a la vez que desmintió, de forma rotunda, algunas de las cosas que se han dicho de Quique Setién en las últimas semanas.

"Se han dicho tantísimas cosas sobre Quique Setién que no me gustaría hablar más, por respeto a Rubi no debemos centrar la charla de hoy en él. No estamos en contacto permanente con Quique, es absolutamente mentira. Se ha dicho que los jugadores nos pidieron que volviera al club, y es absolutamente falso. No pueden pedirnos eso, en ese asunto no tienen nada que hablar. Se ha dicho que tenemos un acuerdo con Quique, es absolutamente falso. No podemos estar todo el día desmintiendo ese tipo de cosas. Todo lo que se ha ido diciendo ha sido una desfachatez después de otra y eso no le hace ningún bien al Betis", declaró en 'La Jugada de Sevilla' de Canal Sur Radio.

Sondeado por el famoso viaje a Bilbao, López Catalán se mostró también categórico y siguió sin despejar la incógnita de los motivos de tal desplazamiento. "Todas las semanas hacemos uno o dos viajes, juntos o separados. No vamos a decir por qué fuimos a Bilbao, pero no tiene mucha más historia. Al final en el viaje a Bilbao estuvimos con Setién, con dos directores, fichamos jugadores y nos tomamos dos chuletas", ironizó sobre las distintas informaciones surgidas a raíz del asunto.

El consejero delegado se congratuló de la buena racha del equipo, "un botín importante". "Estamos contentos, tampoco excesivamente eufóricos. Con un poquito más de tranquilidad, que es muy importante para poder trabajar. Los béticos tienen que sentirse aliviados. Estamos satisfechos porque al final ha habido esa reacción que hacía falta. No es fácil, ya vemos cómo está ahora el Espanyol. Muy contentos de que hayamos salido de esto y muy expectantes. El Betis tiene que ponerse luchando por entrar en Europa", manifestó López Catalán, quien recordó que "Sevilla y Valencia están en el entorno de 180-185 millones", mientras que el Betis está en los 100, y agradeció las palabras de Monchi sobre el crecimiento del Betis. "Se lo agradezco. Con Monchi he tenido una relación profesional cuando él estaba en la Roma y teníamos el asunto de Sanabria. La relación con él ha sido magnífica. Por mi parte agradecerle esas palabras y reconocer que el Sevilla este año está haciendo un proyecto que ahí están los resultados. Vamos a intentar seguir creciendo", afirmó.

Sobre el mercado de invierno, reconoció que "hay gestiones avanzadas" y que es el año en el que mejor se está trabajando a nivel de 'scout'. "Tenemos la oportunidad en enero de hacer algún fichaje, estamos trabajando a saco. Es difícil, tampoco estamos con unos excedentes importantes. Con mucha imaginación, mucho contacto, con esos viajes que hacemos como ese a Bilbao", agregó antes de valorar el tema de las renovaciones: "Hay varios jugadores, uno de ellos es Guardado, son jugadores que acaban contrato como Joaquín. Aunque parezca que es tan fácil muchas veces no lo es... El Betis está demostrando con su plantilla que cuando un jugador responde el Betis responde también. Tenemos también a Mandi, que acaba contrato en el 2021 y es una pieza importante".

En cuanto a Lo Celso, insistió en que se trata de "una cesión con opción de compra". "La pueden ejercer en enero y tendrían que pagarnos 32 millones. Es obligatoria en junio si se meten en Champions y voluntaria si no se meten, y entonces es por valor de 40 millones de euros. En invierno no puede volver al club, sólo deciden si compran ahora o no", precisó.

Finalmente, a nivel accionarial recordó que "cualquier grupo de béticos que quiera sumar tiene las puertas del club abiertas" para hablar y, sobre las polémicas arbitrales de este campeonato, admitió el "descontento". "Creo que el Betis ha sido perjudicado muchas veces. Hay asuntos que no funcionan dentro del VAR y estamos tomando todas las medidas necesarias para que el Betis pueda defenderse", sentenció.