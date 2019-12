Kase.O defiende a Borja Iglesias del 'troleo' de Broncano

Al futbolista del Betis Borja Iglesias le encanta la música rap y el hip-hop. 'Kase.O', apodo con el que es conocido el rapero Javier Ibarra, líder de la popular banda zaragozana 'Violadores del Verso' , es un apasionado del fútbol. Y de la mezcla de ambas pasiones ha nacido una amistad germinada durante la temporada que el 'Panda' jugó cedido por el Celta en el conjunto maño (17/18) y que se mantiene aún a día de hoy a pesar de que ambos se han distanciado después del paso del delantero gallego por el Espanyol y, esta temporada, por el Real Betis.



Tanto es así, que ambos han aprovechado un amigo en común, como es el afamado presentador David Broncano, para enviarse un sentido abrazo. Todo fue posible a raíz de la visita del rapero a 'La Resistencia', en 'Movistar+'. Preguntado por su relación, Kase.O ha reconocido que son "buenos amigos", le ha dedicado palabras de cariño en una campaña complicada para Borja Iglesias, le ha defendido del 'troleo' al que fue sometido el jugador y ha revelado una simpática anécdota que guardan ambos de aquel año que jugó en el Zaragoza.





Sólo un gol esta temporada

El 'Panda', que anotó 23 goles y estuvo a punto de ascender con los aragoneses, se convirtió en tiempo récord en todo un, escenario de un encuentro que ni el cantante ni el futbolista olvidarán nunca. "El Real Zaragoza sabía que Borja era seguidor nuestro y organizó un recibimiento muy cálido. Sonó (por megafonía) el temay yo le regalé una camisetica del grupo. Esa anécdota creo que no se le olvidará y a mí tampoco", explicó el músico."Ahora, sí", respondió Kase.O cuando Broncano le pidió una valoración, antes de defenderle a capa y espada de los jocosos ataques del cómico: "Bueno, no ha empezado bien el equipo en general y ya veremos lo que pasa.a él solo". "No le llegan balones. Él se las busca solo, pero este año no le están llegando. Ya le llegarán,", insistió el rapero.A buen seguro, Borja habrá aceptado de buen grado el característico 'troleo' de Broncano, pues es amigo del programa tras su visita de la pasada temporada, en la que accedió a celebrar un gol tal y como le pidió el presentador. Fue, ni más ni menos que el. Apenas 16 segundos de partido habían transcurrido cuando batió la meta del Valladolid para poner el 1-0 en el marcador y lo celebró con un gesto de conducción para hacer un guiño a uno de los colaboradores de 'La Resistencia', Jorge Ponce, con el viralBorja Iglesias se convirtió el pasado verano en eldel Betis, que abonará al Espanyol en tres plazos el importe íntegro de su cláusula de rescisión de 28 millones de euros, cantidad que sólo superan los aproximadamente 31 kilos que Manuel Ruiz de Lopera pagó al Sao Paulo poren el mercado estival de 1998.De momento, su rendimiento está muy por debajo de lo que esperaba de un delantero que acumuló: 34 en la 16/17 con el Celta B (en Segunda B), 23 en la 17/18 con el Zaragoza (en Segunda división) y 20 en su estreno en Primera con el Espanyol, club con el que sumó otros tres en las previas de la Europa League 19/20; justo antes de su fichaje por el Betis.Cómo verdiblanco ha sido relegado a la suplencia tras el cambio de dibujo de Rubi y está siendo eclipsado por los excelentes números de Loren, Fekir y Joaquín. En 14 partidos sólo ha sido capaz de hacer una diana, la del definitivo 3-1 ante el Levante en la jornada 6. Eso fue el 24 de septiembre, hace más de dos meses. A Borja ya le va tocandoy dejar de ser el