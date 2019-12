Scaloni desea que Leandro Paredes "tenga más continuidad" en el PSG

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, reconoció el pasado martes que le gustaría que el centrocampista Leandro Paredes, objetivo del Betis para reforzar su centro del campo el pasado verano, "tenga más continuidad" en su club, el Paris Saint Germain francés.

"Es evidente que es un jugador que nos gusta, en estos momentos se está complicando porque no está jugando en su club y nos gustaría que tenga más continuidad", dijo Scaloni desde Colombia al canal argentino 'TyC Sports'. "Tiene que mejorar algunas cosas, más que nada cuando el equipo no tiene la pelota porque cuando la tiene es de los mejores del mundo. Confiamos en él", añadió. El entrenador dijo que el "problema" de Paredes, habitual titular en Argentina, es "que cuando marca pega patadas".

"Lo hablé con él. Tiene que controlarse un poquito, saber en qué momento ser áspero y cuándo jugar", precisó. Además, el seleccionador dijo que hay "siete u ocho futbolistas que gozan" de su "plena confianza" y que en el "resto de los puestos" todavía buscan "la mejor opción", afirmó Scaloni, que se encuentra en Colombia para asistir en Cartagena de Indias al sorteo de la Copa América de 2020, que se jugará entre Argentina y Colombia del 12 de junio al 12 de julio del próximo año.



El Betis tenía (y tiene) reservado un remanente de unos cinco millones de euros que calculaba que le daría para pagar este verano el sueldo de Paredes y una cifra al PSG por una cesión en la que la idea es que fuera con opción de compra; algo ante lo que los galos -escarmentados del 'caso Gio'- no estaban muy por la labor. Con todo, la última palabra la tuvo el internacional albiceleste, quien decidió finalmente intentar convencer a Tuchel y que sabía que no habría problema para mantener los 610.000 euros brutos que gana mensualmente en París.

Con él hablaron en los últimos días de agosto un directivo bético, además del propio Rubi, de un jugador de la actual plantilla y de otro que ya no está, pero que le ha dado muy buenas referencias del club y la ciudad. Es la reticencia de Paredes a salir del PSG lo que hizo que el Betis no pudiese salirse con la suya y tuviese que explorar, también sin éxito, otras vías como las de Guido Rodríguez (América México), Santiago Ascacíbar (Sttutgart), Santi Comesaña (Rayo) o Emre Can (Juventus).