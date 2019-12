Durmisi encuentra nuevo equipo

Riza Durmisi no estaba siendo feliz en la Lazio, club con el que no ha jugado ni un minuto esta temporada. El lateral izquierdo ya buscó, sin éxito, una salida el pasado verano. Finalmente se quedó para competir en el equipo romano, pero no ha tenido fortuna, de ahí que en cuanto ha aparecido una posibilidad de cambiar la haya cogido al vuelo.



El jugador posaba esta mañana en Niza con el que será nuevo escudo. Aunque no podrá jugar hasta el mes de enero, el futbolista ya se ha desplazado a Francia para comenzar a entrenarse con la escuadra gala.



"Agradecido a al director deportivo Julien Fournier por creer en mí y al entrenador, Patrick Vieira. Ahora es el momento de ser feliz otra vez y de disfrutar de cada minuto en el Niza", escribía en Instagram el ex del Betis.







El internacional danés se marcha de la Lazio con sólo diez partidos disputados en la Serie A en una temporada y media y con la esperanza de recuperar en el Niza el nivel que exhibió en el Betis, sobre todo en su primera temporada como verdiblanco.