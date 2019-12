Sá Pinto, sobre el interés del Betis en Palhinha: "No pienso perderle en enero"

El Real Betis está vivamente interesado en João Maria Lobo Alves Palhinha Gonçalves (24), tal y como ha podido confirmar ESTADIO Deportivo, aunque su actual club, el Sporting de Braga, no está dispuesto a desprenderse del futbolista.

Es lo que ha dicho, al menos, su entrenador, un Ricardo Sá Pinto que lo considera como un futbolista fundamental. "Esas noticias son gratificantes para mí, como entrenador, porque es señal de que he ayudado a mejorar a los jugadores y también de que está haciendo una gran temporada", ha declarado el ex de la Real Sociedad, en la rueda de prensa previa al Aves-Braga.

Sá Pinto, posteriormente, fue más allá, dejando claro que no está abierto a una posible transferencia: "No, no pienso perder a nadie en este mercado. Cuento con los jugadores que están actualmente en el equipo. Es normal que, llegadas estas fechas, aparezcan este tipo de noticias. Casi todas las semanas hay algún club interesado en un futbolista del Braga".