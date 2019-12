Rubi: "Ahora estamos en una zona buena, a por más y más"

Joan Francesc Ferrer, Rubi, técnico del Betis, se mostró satisfecho con el triunfo cosechado por sus jugadores en la tarde de hoy en el Benito Villamarín. Un partido que se puso muy de cara en la primera parte pero que acabó ajustado al final. "Nuestra idea es salir fuertes en casa y a base de insistencia tiene que salir. Hemos jugado con la motivación de que era un rival defensivo. Los jugadores están con hambre de retos. A partir del tercero hemos dejado de mirar a portería por fases, esa es la parte que menos me ha gustado. En la segunda mientras el rival ha quemado sus naves", ha valorado en sala de prensa.

La tercera victoria consecutiva, algo que anhelaba el entrenador: "Si no ganas partidos y no escalas posiciones entonces un entrenador busca situaciones que se puedan dar y estamos contentos porque salimos de una situación que nos ha costado mucho y ahora el equipo está alto, incluso con bajas importantes".

El equipo ha acabado sufriendo: "En cualquier partido que vas ganando por un gol vas a sufrir, más cuando te acumulan 6 o 7 jugadores en el área; pero hemos estado más cerca el cuarto que el empate".

El partidazo de Joaquín: "No me ha dado tiempo a hablar con él todavía porque me lo habéis raptado. Hemos hablado en el descenso de que siguiese con la misma ambición y se le ha escapado el póker quizá también por el cansancio. Estamos encantados con él".

Se van viendo los brotes verdes al equipo: "Estoy contento porque veíamos esos brotes antes de que llegaran los resultados, y cuando el tiempo te da la razón estoy contento por la afición, por el beticismo. No nos merecíamos tantas adversidades y ahora estamos en una zona buena. A por más y más".

Otro buen partido de Edgar: "En el día a día veíamos que está al nivel de sus compañeros. Es joven, no le ha dado tiempo y parece que está de otra categoría, pero con el nivel de entrenamientos y de partidos pasa a ser jugador de Primera".

Ahora, al campo del Espanyol: "No me ha dado tiempo, pero será especial para mí. Retorno a donde he estado cinco temporadas como jugador y entrenador, e independientemente del partido les deseo lo mejor".