Dabbur: los objetivos del Sevilla, su orgullo de ser sevillista, la conexión con la afición...

Dabbur es uno de los hombres de moda en el Sevilla. Hasta ayer, el israelí no se estrenó en LaLiga, pero en los quince minutos que jugó dejó detalles de lo mucho que puede ofrecer al equipo hispalense y que ya había demostrado en las oportunidades que Lopetegui le había dado en la Europa League.

El delantero tuvo la mejor ocasión del Sevilla para haberse traído los tres puntos de El Sadar, pero su balón dio en el palo. Y demostró tener muy buena sintonía con Chicharito Hernández, con el que conectó en varias ocasiones. Sin embargo, en los últimos días se ha especulado con su posible salida en el mercado invernal, especialmente desde Austria, donde sigue siendo un ídolo. Por ello, el jugador quiso dejar claro en Spox, que por ahora sólo piensa en el Sevilla F.C., al tiempo que hacía un balance de cómo han sido sus primeros meses en la capital hispalense, las aspiraciones personales y de su club, y su especial relación con la hinchada nervionense.

Objetivos de este año: Champions y un título

"Es difícil obtener el título en una liga con el Real Madrid y el Barcelona. Nos está yendo bien, pero se nos recomienda centrarnos en nuestros objetivos: clasificarnos entre los cuatro primeros y ganar el título de la Europa League. Si realmente seguimos ahí, junto al Barça y al Real Madrid hasta el final, sería una situación extraordinaria. Por realista que sea, todavía lo veo difícil, aún tenemos un largo camino por recorrer.

Su ostracismo hasta el momento

"Eso es difícil para mí responder. Esa es la decisión del entrenador y puedo hacer poco al respecto. Trabajaré y lo haré lo mejor que pueda para intentar convencer al entrenador, en cada partido de la Europa League, de que merezco mi oportunidad. Tenemos un equipo enorme en Sevilla y no sólo yo estoy en una situación difícil. Incluso en la Europa League, solo jugué cinco u ocho minutos en los primeros dos partidos. Lo más importante es que en los últimos dos he marcado tres goles y dado dos asistencias.

Competencia arriba

"Tenemos grandes jugadores en la delantera. Aunque actualmente no haya tenido pocas oportunidades, tenemos un equipo excelente. Estamos peleando en la cabeza de la Liga. Yo seguiré trabajando duro.

Estreno como goleador en casa y su conexión con la afición

"Fue un sentimiento muy, muy especial para mí. Hasta ahora no he jugado en LaLiga, pero he recibido mucho cariño y apoyo de nuestros aficionados, aunque no sé realmente por qué. Fue muy importante para mí hacer un buen partido ante ellos –y marcar ante el Qarabag-".

Su situación y rumores sobre una salida

"No estoy feliz de no estar ya adaptado a LaLiga. Pero estoy 100% convencido de que esto puede cambiar. Si sumas todos los factores, estoy contento con mi decisión de mudarme a Sevilla. Actualmente no vivo una situación ideal, pero no quiero hablar de desgracia ni hablar sobre el cambio de entrenador –con respecto al del Salzburgo-. Esas cosas pasan, estoy aquí y tengo que vivir con eso. El hecho de que puedo entrenar a un nivel superior todos los días también vale mucho. Una vez más quiero dejar claro que estoy feliz y orgulloso de haber firmado con un club tan grande".

Futuro

"Ahora mismo soy jugador del Sevilla. Tengo un contrato de cuatro años, por lo que no es realista hablar de un cambio. Pero en el fútbol a menudo todo sucede muy rápido".

Sus cuatro primeros meses en Andalucía

El clima es una gran ventaja. Hasta ahora apenas he vivido mal tiempo. Sevilla es una ciudad increíblemente bonita. La gente es muy acogedora, hay lugares hermosos y la gente está loca por el fútbol. Aquí puedes disfrutar de la vida.

Y en casa€ mejor imposible.

"Mi esposa está aquí conmigo. Actualmente estamos esperando a nuestro primer bebé, pues ella está embarazada de cuatro meses".