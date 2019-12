64-84: Paseo del Madrid en San Pablo

Sin juego ni intensidad, el Coosur Betis sufre una severa derrota ante el líder (64-84) en un encuentro en el que apenas dieron atisbos de luchar por una victoria que parecía decidida desde el salto inicial. Si contra otros colosos como Valencia o Barcelona dio la cara, contra el Real Madrid se derritió como un azucarillo.



Los de Pablo Laso marcaron la diferencia en una buena primera mitad, que usarían de colchón, ante un conjunto verdiblanco que salvó un resultado sonrojante gracias a los 20 puntos de Conger y a las concesiones que se permitieron al final los visitantes.



A falta de un juego interior que pudiera plantar cara al Madrid, Curro Segura partió con una defensa en zona que cerrara el paso a Tavares pero que dejaba vía libre a Campazzo para manejar y a un enchufado Thompkins para poner por delante a los suyos. Todo, además, sin lograr frenar al gigante madridista, que él si cortaba el paso. Con tres triples seguidos, el electrónico reflejaba un parcial de 6-15 con cuatro minutos en los que el Betis carecía de ideas y ganas suficientes para reducir la diferencia. Mientras Thomkins anotaba 8 puntos, los verdiblancos cerrarían un cuarto horroroso con 10 puntos (10-26).



En el segundo cuarto un mate de Izundu levantaría los ánimos después de 5 minutos sin encestar (12-29), pero aunque el Madrid bajaba el ritmo y acumulaba pérdidas, el Coosur no remontaba, mermado en parte por un tiro exterior que como sucedería en Santiago no aparecía. El nigeriano y Conger eran las armas ofensivas en un partido demasiado físico para Oliver, que se cargaría pronto de faltas y que provocaba que Slaughter ejerciera de base por momentos. Conger pondría el primer triple en el último minuto antes del descanso (25-41).



Ya en el tercer cuarto, se mantendría la tónica y Segura no hallaba soluciones, incluso probaría a Malmanis después de un mes sin entrar en cancha. Causeur aumentaba la diferencia y el grupo bético lo intentaba con jugadas individuales. Ahí aparecería Borg para meter el segundo triple (34-59). En defensa estaba a merced, sin luchar el rebote y rezando porque la bola no entrara. Mientras, el Madrid corría (a medio gas) el Betis las veía venir.



Con todo decidido, los diez minutos finales consistieron en un inocuo intercambio de canastas en cuyo transcurso logró Conger convertirse en el mejor anotador del choque. Pablo Laso reservaría a Tavares o Campazzo y daría minutos a Nakic o Garuba, pero un parcial de 12-8 en contra le harían parar el choque. Tres triples seguidos acercarían a los locales para reducir la diferencia y terminar perdiendo 'solo' de 20 puntos (64-84)





Ficha técnica

64 - Coosur Real Betis (10+15+17+22): Sipahi (5), Slaughter (9), Conger (20), Enechionyia (2), Whittington (5) -quinteto inicial-, Oliver (-), Izundu (10), Borg (6), Almazán (2), Nacho Martín (3), Malmanis (-) y Niang (2).

84 - Real Madrid (26+15+21+22): Campazzo (3), Causeur (18), Randolph (8), Thompkins (16), Tavares (4) -quinteto inicial-, Laprovittola (5), Rudy Fernández (3), Taylor (3), Garuba (3), Carroll (12), Nakic (3) y Mickey (6).

Árbitros: Pérez Pérez, García Ortiz y Rial. Sin eliminados.

Incidencias: Partido de la decimotercera jornada de la Liga Endesa celebrado en el Palacio Municipal de Deportes San Pablo de Sevilla ante 6.415 espectadores.