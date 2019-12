Lopetegui: "Las notas son en mayo"

Julen Lopetegui compareció ante los medios de comunicación con el rictus que habitualmente exhibe. Serio, sereno y, sobre todo, centrado al cien por cien en el presente, sin desviarse en cuestiones alejadas del encuentro ante el Villarreal.

"El equipo se encuentra como habitualmente. Con ilusión, ambición, ganas, ante uno de los rivales con más calidad de la Liga. Tratando de estar preparados porque el rival nos va a exigir. Cuenta con jugadores de máximo nivel, con cuatro internacionales y un entrenador que les conoce perfectamente", comenzó su comparencia el entrenador vasco.

Pese al traspié en el último compromiso de la Europa League, la temporada sevillista está siendo sobresaliente, con un tercer puesto en el campeonato doméstico y con el billete europeo para la siguiente fase como campeón.

No obstante, Lopetegui no quiere oír hablar de valoraciones: "Cuando iba al colegio, las notas son en mayo. Son las definitivas. Los entrenadores pensamos en lo que tenemos que hacer. No miramos atrás. Estamos centrados en el partido de Villarreal, que nos exigirá mucho".

A diferencia de años anteriores, en los que a esta altura el Sevilla también se encontraba en una posición privilegiada, en esta ocasión se vislumbra un equipo más sólido, cuestión que tampoco valoró el de Asteazu: "Tampoco hacemos de futurólogos. Tenemos un buen toro, que es el Villarreal y que hay que afrontar con rigor".

Asimismo, no quiso entrar a valorar posibles fichajes o salidas en el mercado de invierno. "Me queda muy lejos. Estamos centrados en el partido que tenemos. A partir de ahí, simpre he manifestado que estoy contento, aunque cualquier cuestión de este tipo, no la hablaría aquí", señaló con rotundidad.

Acerca del Villarreal, el vasco considera que el cuadro de Javier Calleja, a diferencia de los últimos rivales en casa que han jugado muy arropados, planteará "un partido diferente a los anteriores. Es un equipo que quiere ser protagonista y hay que prepararse para ese tipo de partidos. Nos obligará a hacer las cosas bien".

Tampoco le da especial importancia a los sobresalientes guarismos en el Sánchez-Pizjuán. "Es cierto que lo que has hecho anteriormente, sirve para la estadística, pero no ayuda a mañana. Insisto que tenemos que dar nuestra mejor versión", apuntó, incidiendo en la dificultad que entraña el Villarreal, pese a que encadena seis jornadas sin vencer: "Bajón de juego no, han sido dominadores. Tiene esa condición de calidad y de manejar los partidos. Tenemos que tener ilusión y ganas de hacer un gran partido. Necesitamos nuestra mejor versión".

Acerca del once, Lopetegui volvió a no dar pistas sobre qué delantero elegirá. "Cada partido sacamos el once que entendemos mejor, veremos qué elección tomamos. Mañana decidiremos qué once es el más adecuado", manifestó.

Por último, acerca del sorteo y de posibles rivales, apuntó que: "En las cosas que no puedes controlar, al final, el que nos toque, será el que queremos. A partir de ahí, lo afrontaremos. Tampoco perdemos energía en esto porque realmente no vale para nada".