El salario con el que el Betis seduce a Palhinha

El Betis está decidido a reforzar el equipo este mes de enero con hasta tres incorporaciones: dos mediocentros (uno defensivo y otro más ofensivo pero dotado para la resta) y un jugador de banda.

Para la zona ancha, uno de los pivotes con los que negocia la comisión deportiva es el portugués Joao Palhinha, cedido por el Sporting de Portugal en el Braga hasta final de temporada. No se trata de una operación sencilla, pues es una negociación a tres, contando el Braga con un 10% de la futura venta como compensación, lo que hace que el conjunto lisboeta, por tanto, solicite unos diez millones de euros por el pivote, de los que le corresponderían 8'5.

En Heliópolis, en cambio, no tienen intención de cerrar el traspaso por encima de los 6-7 millones de euros, por lo que todo eso, unido al hecho de que las negociaciones las está llevando un intermediario ajeno a su actual representante, con el que acaba a final de año, no hace más que poner piedras en un camino que, por sus peculiaridades, no contará con demasiadas novedades hasta el nuevo año.

Para ello, el Betis cuenta con el apoyo del futbolista, un Joao Palhinha que tiene claro que quiere jugar en España, y en el Betis. Desde el Benito Villamarín se le presenta una oportunidad pintiparada para crecer en lo deportivo, y en lo económico. Pues, con un contrato por cinco temporadas y media, su ficha anual sería de 750.000 euros; es decir, casi triplicaría lo que actualmente percibe en Portugal.

Con una media de 4,5 balones recuperados por partido, Palinha es uno de los futbolistas más destacados de la Liga NOS en dicha faceta, lo que le ha servido para estar en el once de la jornada del fútbol portugués en más de una ocasión.

Es decir, un currículum que se ajusta a la perfección a lo que viene buscando el Betis, habiéndose reunido ya con su entorno, que se desplazó hasta Sevilla, tal y como ha podido confirmar ESTADIO Deportivo.