Lopetegui: "Queremos la Copa; la queremos mucho"

Julen Lopetegui quiso ser positivo con el triunfo de su equipo y lamentó que, un día más, el Sevilla estuviera falto de gol. "El objetivo era el de pasar, que era el importante, y la otra las dificultades de la Copa, que son estas. Las distancias por la categoría, a un partido se reduce, más si estás en un marcador corto. Hemos tenido ocasiones para marcar más y tener un final más plácido. Hemos sido superiores. Luego ha estado el tema de la lluvia", ha indicado tras el choque a los medios del club.

El técnico dejó claro en su charla antes del choque que el partido era una final. "Es así. Es una final porque no hay otra oportunidad y así hay que tomárselo".

El vasco puso a muchos suplentes, pero en cualquier caso utilizó un once de garantías: "No hay otra manera. Si no te lo tomas en serio o dejes algo pensando en otras circunstancias te castiga el fútbol. Queremos la Copa, la queremos mucho. Queríamos un triunfo más holgado, ha sido corto".

La eliminación del Alavés también fue un avisto: "Ha habido sorpresas y las seguirá habiendo con este formato".

También tiene claro el vasco que el Sevilla peleará por el título: "La Copa es un objetivo. Queremos ser protagonistas y ganar estos partidos contra quien toque porque cada partido es una final".

Ahora el Sevilla aguardará su próximo rival copero mientras se centra en el choque contra el Mallorca.