"Siempre soñé con jugar en el Sevilla o el Liverpool, pero no pudo darse"

Mil veces seguido por los ojeadores del Sevilla FC y otras tantas ofrecido por distintos agentes, Carlos Zambrano (30), actualmente en el Dynamo de Kiev nunca tuvo la suerte, según dice, de poder jugar en el Sánchez-Pizjuán.

"Siempre fue un sueño jugar en el Sevilla o el Liverpool. Gracias a Dios, tuve la oferta de esos dos equipos", ha manifestado al central peruano en Movistar Deportes.

Explica Zambrano, además, por qué no se dieron finalmente esos matrimonios: "Una semana antes de la pretemporada, al Liverpool se le lesionaron todos sus centrales. Ya estaba Jürgen Klopp en el club y me piden en ese momento, pero una semana antes le había prometido a mi entrenador que me quedaba en el club y peleaba la baja (el descenso)".

Respecto al Sevilla, dijo que fue a por él en su "mejor momento" y que, por eso mismo, su club de entonces, el Eintracht de Frankfurt, no le permitió "salir".

Tras dejar el equipo alemán, el internacional peruano pasó por Rubin Kazan, PAOK y Basilea, además de un Dynamo de Kiev desde el que, según se anuncia, podría regresaren enero a su país, para jugar en el Alianza de Lima.