Valverde, principal adversario para traer a Aleñá

En los últimos días se ha hablado de la competencia que le ha salido al Betis por Carles Aleñá, pues el Getafe promete dar batalla y desde Italia se han escuchado cantos de sirena sobre el interés del Inter de Milán.

A priori, el jugador ha elegido al Betis, con el que ya tendría un principio de acuerdo para la cesión, si bien el asunto va más allá, pues ahora le ha salido a los verdiblancos el adversario más complicado, que responde al nombre de Ernesto Valverde. El motivo para salir de Aleñá en invierno era la ausencia de oportunidades en el primer equipo azulgrana, pero esta situación ha virado en los últimos partidos, en los que el preparador blaugrana ha contado con el canterano.

No en vano, completó el encuentro contra el Inter de Milán, en la jornada de cierre de la Fase de Grupos de la Champions. También gozó de minutos en los choques de Liga con Mallorca y Real Sociedad, para ayer partir en el once en el encuentro contra el Alavés. Carles Aleñá jugó los 90 minutos en el triunfo del Barça, lo que, según aseguró Guillermo Amor, no es para ponerlo en el escaparate sino porque se confía en él.

Lo cierto es que Ernesto Valverde parece haber cambiado ahora de opinión acerca del canterano y que se muestra reacio a que abandone en enero la disciplina azulgrana, lo que, obviamente, complica una operación que estaba encauzada. Aunque la palabra del técnico es la que finalmente vale, también se tendrá en consideración lo que piense el mediocentro.

En principio, Aleñá se encontraba más que dispuesto a salir debido a las pocas perspectivas de jugar con Valverde, pero ahora, con esta aparente nueva situación, habrá que ver si mantiene esta idea.

Posiblemente, todo dependa de la conversación que mantengan el entrenador y el jugador, pues si Valvelde le asegura que tendrá protagonismo la llegada al Betis en enero será casi imposible.