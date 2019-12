Amadou: "Lopetegui fue sincero y con él tendría difícil volver al Sevilla"

El de Ibrahim Amadou (26) fue unos de esos fichajes que hizo Joaquín Caparrós escudriñando entre los informes que había dejado Monchi en la secretaría técnica, antes de su 'Erasmus' en Roma. El club nervionense abonó 14,4 millones de euros por un futbolista que, como ahora Diego Carlos, sorprendió por su fortaleza física, pero al que su técnica y su velocidad no le dieron como para ser el pivote habitual del equipo. De hecho, al franco-camerunés le fue bastante mejor cuando tuvo que ejercer como pivote, pues Pablo Machín apenas le exigía en la salida y un explotado Banega bajaba hasta la media luna para sacarla jugada.

Sea como sea, el pasado verano regresó Monchi y junto a él llegó un Julen Lopetegui que había decidido, casi sin pisar Nervión, que prácticamente nada de lo que había le valía. Y eso, obviamente, implicaba a Amadou.

El jugador, ahora cedido en el Norwich (apenas está dando trabajo a Julien Escudé, porque ha jugado únicamente 137 minutos desde mediados de septiembre), desvela cómo fue su salida del Sevilla y, entre otras cosas, qué se le pasa por la mente de cara al futuro. Lo ha hecho en una entrevista concedida a France Football.

Adiós al Sevilla, tras un solo año

"Al final de la temporada pasada, tuve la idea de quedarme en Sevilla. Pero, cuando llegó el nuevo entrenador (Julen Lopetegui), me hizo comprender que no necesariamente contaba conmigo y que tenía jugadores suyos. Decidí irme, no quedarme en Sevilla sin minutos, y mi prioridad era quedarme en España o ir a préstamo a Inglaterra. Tuve oportunidades de ir a otros sistios, pero no estaba interesado".

La sinceridad de Lopetegui

"Él citó a todos los jugadores que habían sido fichados el verano anterior. Dijo que no confiaba en tal y tal y que, si encontramos algo, sería mejor para nosotros. Fue sincero con los jugadores".

"No" a la Ligue 1

"No quería volver a Francia por el momento. Quería seguir en el extranjero. No se trata de no querer ir a Francia, sino que más bien me gustó mi experiencia en España y la Premier, y quería jugar allí un tiempo".

Su gusto por LaLiga

"El Sevilla FC es un muy buen club, uno de los mejores de España. El campeonato es diferente al de Francia: es más jugable. Casi todos los equipos quieren la pelota; hay más calidad. Lo que también me gustó fue estar en una gran ciudad. Se siente mucho".

¿Volverá a España?

"Quería descubrir el extranjero, ver qué había en otro lugar que no fuera Francia. Ya había tenido la oportunidad de ir al extranjero antes de llegar a Lille, pero ahí deseaba descubrir la Ligue 1. De hecho, quería hacerme un nombre en Francia antes de partir más tarde al extranjero. En España, todavía no he alcanzado mis objetivos".

¿Y al Sevilla?

"Nunca se sabe lo que puede pasar. Creo que, en cualquier caso, si sigue el mismo entrenador en el Sevilla, será complicado volver allí".

Su escasa participación

"Cuando llegué, esperaba jugar más (17 partidos en LaLiga 18/19 y 9 partidos en la Europa League), pero, teniendo en cuenta las circunstancias de mi inicio de temporada, con las lesiones que tuve... Cuando regresé, el equipo estaba yendo bastante bien... Me dije que intentara hacer lo mejor posible durante el primer año y que seguro que el año siguiente tendría más protagonismo. Jugué partidos, pero con continuidad".