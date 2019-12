Arana rechaza al Atlético Mineiro y el Galatasaray se posiciona

El pasado día 17, ESTADIO desveló que Guilerme Arana y el Atalanta habían acordado romper su cesión y, escasos días días después, el lateral hacía las maletas para pasar las Navidades junto a su familia en Brasil. Concretamente, en Sao Paulo, donde se encuentra en estos momentos.

Rápidamente, los agentes del ex del Corinthians comenzaron a recibir tanteos, entre otros, de nuevo de un CSKA de Moscú que ya estuvo cerca de hacerse con sus servicios del pasado verano. Arana ya no le cierra la puerta del todo a volver a jugar en el Brasileirao, si bien es consciente de que hacerlo podría poner fin a su sueño de hacerse un nombre en Europa.

Así las cosas, ha rechazado en las últimas una proposición del Atlético Mineiro para que recalase en el Estádio Raimundo Sampaio a préstamo. La misma, además, no habría sido aceptada por el Sevilla FC, que le firmó un contrato hasta 2022 y que preferiría que, en el caso de que regresase a Brasil, fuese ya a título definitivo.

Y ese tipo de operación sería más factible en el Viejo Continente. No en vano, el Galatasaray ha irrumpido con fuerza y estudia en estos momentos qué tipo de fórmula ponerle sobre la mesa tanto al lateral como al club nervionense para tratar de llevárselo en este mes de enero, sin descartar que sea mediante un traspaso.

Nagatomo, ya veterano (33), quedará libre en verano y los turcos le buscan sustituto. No parece, no obstante, que el futuro de Arana se vaya a resolver a comienzos de enero, pues el internacional sub 20 canarinho, esta vez, no quiere equivocarse de destino y, por ende, va a evitar precipitarse a la hora de tomar una decisión definitiva. El club otomado, eso sí, se encuentra bien posicionado.

El Sevilla FC pagó por Arana al Corinthians nueve millones de euros, más uno en variables, en enero de 2018, justo después de que fuese considerado 'Mejor Lateral Izquierdo del Brasileirao'.