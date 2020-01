El ejercito español estrena capitán: Joaquín

Joaquín Sánchez ha cambiado provisionalmente la capitanía de su equipo para ejercer de 'capitán' del Ejército en un vídeo en el que, a bordo de un helicóptero de las Fuerzas Armadas, felicita el Año Nuevo con un toque de humor a las tropas españolas desplegadas en operaciones en el exterior.



Orgulloso de vosotros y de ser español, por ustedes y por todos aquellos que defendieron con su vida nuestra libertad.

Orgulloso de vosotros y de ser español, por ustedes y por todos aquellos que defendieron con su vida nuestra libertad. Vivan las fuerzas armadas y viva España!! — Joaquín Sánchez (@joaquinarte) December 31, 2019

El vídeo del Estado Mayor de la Defensa (EMAD) comienza con Joaquín, vestido con el uniforme de capitán del Ejército, montándose en un helicóptero militar desde el que lanza un mensaje "a todos los soldados españoles desplegados en misiones internacionales" y contacta con los destacamentos en Iraq, el Índico, Dakar y Letonia."Les habla vuestro capitán Joaquín. Le voy a echar valor y voy para allá, que para eso somos un equipo. Desde Iraq, ¿cómo está la cosa por ahí?", pregunta el capitán delque, con 38 años, renovó la pasada semana su contrato con el club verdiblanco por una temporada más, hasta junio de 2021.Desde Iraq le responde un militar: "Capitán, este partido lo vamos a ganar". El extremo bético, haciendo gala de su gran capacidad de interpretación, contesta "recibido" antes de contactar con la misión española en el Océano Índico."Operación Atalanta, en el Índico, ¿todo en orden?", indica, y recibe la respuesta de un marinero: "Todo en orden a bordo de la fragata Victoria, seguimos luchando sin descanso contra la piratería. Esto es un trabajo de equipo".El 'capitán' Joaquín continúa comprobando que no hay novedad en los destacamentos: "Recibido. Destacamento Marfil, ¿qué tal todo por?", desde donde otro militar español le responde: "Joaquín, te recibo alto y claro desdeSin novedad, el partido está controlado"."Recibido, 'pisha'. Letonia, ¿cómo estáis ahí con el frío?", pregunta el emblemático futbolista bético para recibir una nueva respuesta: "Nuestros compañeros ya calientan para relevarnos en enero, mientras tanto nosotros seguiremos aquí cumpliendo la misión hasta el último minuto", le contestan desde la 'Operación eFP'.En ese momento una llamada de móvil, con la melodía del himno del, interrumpe en su tarea a Joaquín, que desvela que se trata de su entrenador,, "el 'míster'"."Sí, 'míster', dígame. ¿Yo, dónde voy a estar? Entrenando. ¿Un partido? ¿Ahora? ¿Contra quién? Vale, vale, es que te escucho muy mal, míster; vale, vale, no te preocupes, voy para allá. Señores, que lo siento mucho, pero me ha surgido otro frente, así que aborto misión.", proclama Joaquín, acompañado de un sonoro vítor de fondo.Una vez en tierra, y ya con un tono de seriedad,concluye el vídeo con el siguiente mensaje: "Señores, ahora en serio, os quiero mandar una felicitación de verdad. Hoy quiero ser yo, en nombre de todos los ciudadanos españoles, el que os agradezca vuestro trabajo, esfuerzo y dedicación. Que sepáis que os tenemos presentes y que nos sentimos orgullosos de ustedes. Vuestra misión es nuestra libertad. ¡Vivan las Fuerzas Armadas y viva!".