Lopetegui: "El mercado me interesa cero"

Tras la multitudinaria sesión de entrenamiento a puerta abierta en el Ramón Sánchez-Pizjuán, Julen Lopetegui se dirigió a la sala de prensa del estadio para atender a los medios de comunicación para analizar el encuentro de este viernes ante el Athletic Club, que se jugará a partir de las 21:00 horas.

Y es que eso es lo único que interesa al míster sevillista, el rival de mañana, el Athletic, y no el mercado de fichajes de este mes de enero. "Sé que me vais a preguntar mucho del mercado pero me interesa cero y me interesa el partido de mañana, nos centramos en eso exclusivamente. Cualquier situación que nos pueda distraer, no será bienvenida por mi parte", aseguró el vasco, que tampoco hizo del caso del posible interés del Liverpool en Diego Carlos: "No le doy más importancia que al trabajo diario y al partido de mañana. Tanto Diego como el resto de jugadores están preparados para el partido".

Así, el técnico cree que el entenamiento a puerta abierto ha venido bien para los jugadores y para la afición: "Esos baños de cariño son importantes, también lo es que la afición pueda tener esa relación con equipo y pueda ver el entrenamiento. Lógicamente nos ayuda y nos da energías para el partido de mañana, sin ninguna duda".

Le ha sorprendido que haya acudido tanta gente a la sesión de trabajo: "El fútbol en todos los lares tiene esa pasión y más en Sevilla. No me sorprende, sino que me ilusiona y me halaga. Tenemos que devolver ese cariño haciendo un gran partido mañana. Esos baños de cariño son importantes, también es importante que la afición pueda tener ese trato con el equipo. Nos da energía para el partido de mañana".

En cuanto a sus jugadores, la novedad podría estar en la presencia de Nolito, ya recuperado, aunque habrá que esperar para saberlo: "Nolito ya está recuperado y ha entrenado bien, decidiremos si su concurso es necesario o no".

La aportación de Koundé, tanto de lateral como de central: "Jules se puede adaptar a diferentes posiciones, cuando lo consideremos estará al servicio de las necesidades que podamos tener".

Hay que mejorar en los partidos de casa: "Nosotros tratamos de darle continuidad a todos los partidos, trataremos de mejorar y seguir creciendo, para afrontar cada partido con ese nivel de compatitividad, tenemos que mejorar tanto en casa como fuera. El equipo ha competido bien, tanto en casa como fuera, aunque debamos mejorar. Afrontamos de la misma manera los partidos".

Qué Athletic espera: "El Athletic te lleva al límite de todo, te puede jugar con una línea de cinco, también con una de cuatro, tenemos que estar preparados para ambas circunstancias, llevó al límite al Madrid y lo hará con nosotros".

Cómo se encuentran los jugadores como Dabbur, Rony Lopes o Escudero, que están teniendo menos minutos que el resto: "Todos los jugadores del equipo están preparados, pero luego nosotros tenemos que tomar decisiones. No hemos tenido muchas lesiones y toco madera, al final tratamos de ser justos y miramos por el equipo. Todos deben estar preraparados y la mejor manera de hacerlo es entrenar bien y fuerte como lo están haciendo".

Qué le pide al 2020: "Yo solo pido salud, paz y amor. El resto lo ponemos nosotros, el trabajo y la determinación lo tenemos que poner nosotros. Mucha salud y a trabajar".