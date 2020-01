En México ponen precio a Guido Rodríguez

Con el inicio del mercado invernal y la cesión de Carles Aleñá cerrada, el Betis centra sus esfuerzos en la incorporación de un pivote defensivo. Como adelantábamos en ESTADIO hace algunas semanas, los grandes favoritos para esta posición son Guido Rodríguez, del América mexicano, y Palhinha del Sporting de Braga. Este último parece haber perdido fuerza en las últimas semanas, puesto que el club portugués pide por él una cifra que rondaría los 15-20 millones de euros.

Por tanto, la directiva verdiblanca ha centrado su foco en el jugador argentino. En los últimos días realizaron una primera oferta por el jugador que ronda los 5 millones de euros, precio que no habría sido suficiente para las Águilas. Desde el programa Fox Sport de México aseguran que el conjunto azteca espera sacar, como mínimo, unos "16 millones de dólares", unos 14 millones y medio de euros.

Desde la cadena aseguraron que el futbolista, quien acaba contrato en el mes de junio, no renueva su contrato con el América debido a su representante, ya que este "le endulza el oído" en alusión a una posible salida rumbo a Europa. "Es el mejor jugador que ha llegado a la liga en los últimos años, el mejor del América a día de hoy" afirman.

Según esta misma cadena, Guido cuenta con "una o dos opciones para salir", entre ellas la del Betis, y su marcha supondría "una baja muy sensible para el América" quien no supeditaría su salida hasta encontrar un sustituto. Para ello, los mexicanos han puesto sus ojos sobre Iván Marcone, jugador argentino de Boca Juniors, y tendría muy adelantada la llegada de Sebastián Cáceres, del Liverpool de Montevideo.

El Betis trata de reducir su precio

El Betis, por su parte, no está dispuesto a llegar a tales cantidades, pues son conocedores de la situación del futbolista, que de no salir traspasado durante este mercado invernal lo haría gratis a partir del próximo 30 de junio, y dado que la intención de Guido no es otra que jugar en Europa lo más probable es que el América tenga que sentarse a negociar unas cantidades inferiores a las exigidas en un primer momento.

Sin embargo, esto podría suponer que la negociación se alargase demasiado en el tiempo y desde las oficinas de Heliópolis quieren contar con el argentino lo antes posible, puesto que no cuentan con ningún recambio natural y de garantías para la posición de '5' que tan huérfana ha quedado tras la lesión de William Carvalho.