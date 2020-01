Rubi pone fecha al regreso de William y valora los fichajes

Hace casi tres meses que se operó William Carvalho y lo que iba a ser un periodo de recuperación de poco más de dos meses se ha ido alargando por las complicaciones de su lesión, una hernia discal, que han obligado a ir con cautela. Las noticias que llegaron en las últimas semanas por parte de los médicos del Betis nos hablaban de una evolución positiva, pero aún no había fecha de regreso, algo que, con toda la cautela posible, ha puesto ya hoy Rubi en su comparecencia previa al partido entre el Alavés y el Betis.

"William Carvalho, en principio, va muy bien. Está empezando a trabajar cada día a más ritmo y las perspectivas es que a final de mes esté compitiendo con nosotros", asegura el técnico del Real Betis, quien por ello, ha querido matizar la urgencia que parece haber con el fichaje del pivote, más aún tras la salida de Kaptoum del plantel. "El Betis tiene que reforzar el equipo pero sin condicionar el futuro y más cuando tenemos a jugadores como William que va a llegar pronto", advertía.

Aunque prefirió no valorar a un Guido Rodríguez por el que el club llega tiempo interesado, sí admitió que se está buscando un jugador de ese perfil. "Se está barajando una posibilidad de traer un futbolista con un perfil más defensivo en el centro del campo, pero hay muchos intereses a nivel económico y hay cosas que hay que mirar muy bien antes", aseguraba el entrenador catalán en referencia al coste de las operaciones y a los topes que se pudiera poner el club, al tiempo que advertía que no es tan indispensable como algunos piensan: "Yo le doy la bienvenida a todo lo que pueda mejorar el equipo, pero en las últimas semanas hemos resuelto bien esas carencias en el centro del campo aunque no tengamos jugadores tan específicos".