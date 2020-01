Fabián no renueva y el Betis espera otro pellizco.

Fabián no renueva y el Betis espera otro pellizco. ED

El exbético Fabián Ruiz parece tener claro que quiere volver cuanto antes a LaLiga, donde tanto Real Madrid como Barcelona se han interesado por hacerse con sus servicios, a pesar de que es el conjunto blanco el que más está acelerando en las negociaciones para conseguir llevarse el gato al agua y que el ex del Betis vista de blanco el próximo año.

Con contrato con el Nápoles hasta 2023, aunque sin cláusula de rescisión en su contrato, el Real Madrid le ha comunicado a su entorno que no está dispuesto a pagar ninguna cláusula desorbitada para hacerse con sus servicios, de ahí que no sean de extrañar las últimas informaciones procedentes de Italia en las que hablan del 'no' del de Los Palacios a De Laurentiis, presidente del Nápoles.

Concretamente, el diario 'La Reppublica' habla de que el ex Real Betis ha rechazado hasta ahora todas y cada una de las propuestas de renovación recibidas por el presidente De Laurentiis, en particular la parte relacionada con la inclusión de una cláusula de tres dígitos (por encima de los cien millones de euros) en el nuevo acuerdo, lo que le alejaría del Real Madrid y, por tanto, también de LaLiga.

Renovar con una cláusula asequible sería el mejor escenario para el futbolista y el club blanco, ya que De Laurentiis es un duro negociador que, por el momento, pide 180 millones de euros. Una cantidad a todas luces desorbitada que sabe que debe rebajar, especialmente si el Nápoles no entra en Champions y debe vender jugadores.

Muy pendiente de cómo evoluciona todo este asunto se encuentra el Betis, pues sacaría tajada de todo ello. Fabián llegó a la cantera bética con ocho años y se marchó con 22, por lo que el club de La Palmera obtendrá un 4,5 por ciento (sobre un máximo del 5%) en caso de cualquier traspaso internacional del jugador -no valdría entre dos clubes italianos-. El 0,5% restante se lo quedaría el propio Nápoles, pues esta normativa abarca hasta los 23 años y el último de ellos el jugador ya vistió la camiseta celeste.

Así, acabe firmando tanto por el Real Madrid como por el Barcelona, siempre que Fabián Ruiz abandone el Nápoles el próximo verano y no siga en Italia, el Betis ingresará un suculento pellizco por un futbolista por el que el Nápoles ya pagó en su momento 30 millones de euros.