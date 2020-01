A Berizzo no le pareció "justo" cómo le echaron del Sevilla

Es extraño que conceda una entrevista, porque él es 'Bielsista', pero Eduardo Berizzo le ha concedido una a La Nación y ha dejado muy claro en la misma que con su etapa en el Sevilla FC tiene una espina clavada. El 'Toto' deja caer que fue destituido por su enfermedad, aunque desde el club nervionense dejaron claro en su día que no tenía nada que ver, que respondía a la irregular marcha del equipo.

Su despido

"No lo esperaba y no me gustó. No me pareció justo, porque la realidad del equipo no era mala: habíamos clasificado a octavos en Champions, habíamos pasado en Copa del Rey y estábamos quintos en la Liga, pero la directiva habría pensado que estaba débil, que no iba a poder. Ése es el problema de contar cosas de este tipo en nuestra profesión. ¿Qué jugador dice que tiene miedo? Si dice eso, lo sacan".

Se veía capacitado

"Yo nunca perdí la fuerza, al contrario, bajé unos kilos, que mal no me venían (risas), pero la fuerza no la perdí".

Así le transmitió lo de su enfermedad a la plantilla

"Tenía que operarme y no podía estar en los entrenamientos, no me quedó otra que contárselo. Les dije que iba a ausentarme dos o tres semanas por la operación, y justo venía el parón de diciembre, así que me perdí dos o tres partidos de Liga y uno de Champions. En grupo los jugadores me dieron fuerza y luego por privado manifestaron cierta preocupación, y al final yo los alentaba a ellos, los tranquilizaba".

La decisión de operarse

"Les pregunté a los médicos qué había que hacer, me contestaron que operar y les dije: 'Vamos ya'. Ahí no hay muchas opciones para escoger: te suben al ring y el que viene enfrente te viene a pegar, entonces o subís la guardia, o te pegan".