Héctor Bellerín: "Viva el Betis 'manque' pierda"

Héctor Bellerín, lateral derecho del Arsenal, ha forjado una gran amistad con Dani Ceballos en estos meses que el excanterano del Betis y centrocampista propiedad del Real Madrid se encuentra cedido en el conjunto 'gunner'.



No pasa por su mejor momento futbolístico el defensor, que tras salir de una larga lesión de ligamentos, no está teniendo regularidad en el conjunto que tras la destitución de Unai Emery dirige Mikel Arteta. Pero el catalán pone al mal tiempo buena cara, de ahí su tuit con una foto junto a Ceballos en un entrenamiento en el que anima al Betis: "Viva er Betis manque pierda". Un mensaje que seguro se ganará el 'like' de muchos aficionados del Betis.





Viva er beti manque pierda pic.twitter.com/kCOIRuS8xX — Héctor Bellerín (@HectorBellerin) January 9, 2020