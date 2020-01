El TAD, última esperanza del Betis por Fekir

No hay perdón para Nabil Fekir, que no podrá jugar contra la Real Sociedad este domingo a no ser que sorprenda el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAD), que es la última esperanza del Betis para contar con el campeón del mundo. El Comité de Apelación ha rechazado este jueves el recurso presentado por el club heliopolitano a la tarjeta amarilla que el francés vio ante el Alavés "por simular una infracción", según explicaba el acta redactado por Mateu Lahoz, que es la quinta y acarrea un partido de sanción que ya fue confirmado por Competición la semana pasada, después de negar ya las primeras alegaciones verdiblancas.

Tampoco ha atendido el Comité la argumentación de los juristas béticos para que exonerase a Sergio Canales de una amonestación en el mismo partido disputado el pasado 5 de enero que, cuanto menos, resultaba bastante rigurosa; pero tampoco el cántabro ha obtenido el perdón. Al menos, en su caso sí está disponible para Rubi, no como Fekir o Feddal, quien fue expulsado por roja directa en Mendizorroza y deberá cumplir por ello un choque de castigo.

En el escrito enviado al órgano federativo, el Betis alega "la concurrencia de un error material manifiesto en la actuación arbitral". Sin embargo, Apelación justifica así sus motivos para denegar esta reclamación: "En este caso, no puede apreciarse un error material manifiesto en la decisión arbitral. Tras realizar el examen de la prueba videográfica, este Comité de Apelación comparte la valoración realizada por el Comité de Competición en la resolución impugnada".

"Las imágenes muestran la caída del jugador sin que exista una clara actuación de los jugadores del Alavés causante del derribo, por lo que no puede considerarse que la simulación apreciada por el árbitro, -que por otro lado, en la imágenes aparece muy cerca de la jugada y una posición de clara visibilidad para apreciarlo- pueda considerarse palmariamente errónea, que es lo que se exige para poder estimar la anulación de la sanción. Así, si bien podrían realizarse otras interpretaciones, como la que hace el club recurrente, no cabe apreciar, a juicio de este Comité de Apelación, un error material manifiesto en la actuación arbitral", explica.

"Por lo que se refiere a la sanción a don Sergio Canales, tampoco se aprecia que las imágenes aportadas sean incompatibles con la infracción recogida en el acta, pues, a pesar de que las mismas no recogen la jugada completa sino solo el inicio, no permiten descartar el derribo apuntado por el árbitro; ello sumado a que no se completa la jugada y que el minuto de las imágenes (48:22-48:24) no coincide exactamente con el señalado en el acta arbitral (48+3), probablemente porque se recogió en ella el minuto de la terminación de la jugada, nos ha de conducir a rechazar que se haya acreditado la existencia de un error material manifiesto en la decisión arbitral, único motivo por el que se podría estimar el recurso", expone Apelación sobre la tarjeta amarilla apuntada a Canales.

Así, el Betis asume un último intento de anular el partido de sanción para Nabil Fekir, en virtud del artículo 112 del Código Disciplinario, así como una multa accesoria al club de 350 euros y de 800 al infractor en aplicación del artículo 52. Sí acata el partido para Zou Feddal, con otros 350 euros para el club y 600 al central marroquí; y Sergio Canales se queda con esa amarilla, que le sale a 180 euros adicionales a la entidad.