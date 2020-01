Guardado: "Soy exigente y puedo dar más"

"Entiendo cómo va esto y sé que en cada partido tengo que demostrar que merezco estar aquí", ha dicho Andrés Guardado en una entrevista concedida a los medios oficiales del Real Betis este jueves, poco después de haber renovado su contrato por dos temporadas.

Su continuidad

"Cuando tienes una familia y cumples años, pones cosas en la balanza, verlos felices y contentos influye mucho para tomar una decisión. Cuando encuentras una estabilidad a nivel personal que ayuda en lo profesional. Cuando se juntan las dos cosas es fácil tomar una decisión de quedarte. Estoy muya agradecido a la institución y a la gente. Haber renovado dos años no me asegura quedarme aquí. El Betis puede decidir que tiene que renovar la plantilla y traer alguien más, o en mi caso me llega algo que me atrae y decido no cumplirlo. Pero tener esa estabilidad ayuda para rendir al máximo nivel. Agradezco el esfuerzo del Betis".

Jugar estará caro

"El fútbol vive del presente, para bien o para mal no tiene memoria. Tienes que demostrar partido a partido, más allá de la trayectoria o los años que tengas. Siempre hay cosas que hacer, esto no para. Entiendo cómo es esto y sé que tengo que demostrar cada partido que merezco estar aquí. Un papel no te amarra nada, es una formalidad. Donde realmente demuestras el compromiso es en el campo, si no, no hay contrato que te deje en un sitio".

Autocrítica

"Me ha costado coger la forma un buen rato. Cada año vas notando la edad, es más difícil mantenerte en forma o adquirirla. Y si le sumas el verano, sin hacer una buena pretemporada, fue movido. No quiero que suena a justificación, pero sí te limita a coger rápido la forma que quieres dar. Me ha costado un buen rato la verdad.

"Se ha puesto caro jugar, desde hace un par de años. La plantilla mejora cada vez más, la dirección deportiva ha puesto su esfuerzo para mejorar en cada mercado. Va a haber competencia, pero sale ganando el Betis. Lo importante no es que juegue Canales o Guardado, sino que el Betis gane. Lo tenemos claro todos".

"Tu cabeza quiere hacer cosas que las piernas no te dan, es frustrante. No te reconoces en el campo. Te analizas y dices que no soy yo. No estoy dando lo que tengo que dar. Quiero dar las gracias al cuerpo técnico, han tenido una paciencia enorme para que coja la forma. Se ha visto un Andrés Guardado mejor en los últimos partidos. Me queda un poco más, soy exigente y creo que puedo dar algo más. Quiero hacer una segunda vuelta espectacular, no sólo en lo individual sino como equipo. Cuando funcionamos todos, es mejor".

Sus objetivos

"Quiero regresar a Europa con el Betis, seguir siendo protagonistas a nivel individual, subir mi estadística en aporte... Y también competir hasta el final por la Copa del Rey... Es una espinita que nos quedó del año pasado. Hay un dar un pasito más y ganarla sería espectacular. Me gusta, es un formato muy justo para todos las categorías y atractivo. Ayuda a los calendarios, hacerlo a un partido ayuda. No sé si es más sencillo o difícil, hay que ir paso a paso. Cada partido tiene su dificultad, llegas en diferentes momentos, hay que asumir el reto partido a partido, es una frase típica pero es la realidad".

LaLiga

"Estamos a tiempo, la Liga es muy larga. Las cosas cambian de la noche a la mañana. Somos un ejemplo, estábamos atravesando una crisis fuerte, con cuestionamiento del entrenador y un gol en el último minuto o un par de goles cambiaron la dinámica y se cambió el objetivo de cara a futuro. Hay que mantener la calma, aunque cada vez queda menos y es oportuno sumar de tres, sobre todo en casa, para arrancar y engancharnos a los de arriba. Llegamos en un momento bueno, a nivel asociativo y táctico el equipo entiende lo que quiere Rubi y a nivel individual se ha subido también. Eso da confianza para la segunda vuelta. Estamos muy a tiempo de engancharnos, ojalá podamos ganar dos victorias seguidas o tres, y nos meteremos de lleno para pelear por el objetivo del inicio de temporada".

"No sé como llamar lo que nos hace falta, hemos corrido con mala suerte, por decisiones arbitrales, errores puntuales que nos han penalizado que no nos han dejado sumar. Si seguimos en esta línea, tenemos la confianza, estamos consiguiendo lo que queremos dentro de la cancha , dominando y creando ocasiones de gol. Sólo nos falta concretar con goles para ganar los partidos. Es un dato si bien no nos preocupaba al inicio, empezando por la línea de atrás si dejas la portería a cero tienes más opciones de ganar o sumar. Es una parte muy pendiente a mejorar".

"Con dos victorias seguidas o tres te vuelves a meter ahí. Este mes es importantísimo de cara a los objetivos que tenemos, si ganamos llegaremos al final con todas las opciones. Tenemos plantilla para estar más arriba y queremos estar lo antes posible".

La llegada de Guido

"La llegada de Guido se va a sumar a la recuperación de William, la competencia en el centro del campo va a ser grande. Tenemos jugadores de diferentes estilos, que le da la baraja al entrenador para jugar como quiera. Puede jugar de peloteros o más físico. Eso beneficia al equipo y es uno de los mejores centro del campos de la Liga".

El brazalete

"Es una responsabilidad muy grande. Me ha tocado la suerte de estar en equipos y ser capitán. He sido el segundo capitán de leyendas, en el Deportivo lo fui de Valerón; en el PSV de Wijnaldum; y ahora de Joaquín. En México de Rafa Márquez. Es una de las cosas que me ha regalado el fútbol".

Sobre México

"Este año hay Olimpiadas, el seleccionador ha concentrado para ver a jugadores jóvenes. Los de toda la vida tenemos unos años podemos llegar al Mundial, si es que llegamos. Necesitamos sangre nueva, talentos nuevos, no es necesario seguirnos probando. Vamos a estar ahí cuando nos necesite. Me ha dado un poco de descanso, tengo la ilusión de mantenerme en la selección y llegar al quinto Mundial. Sólo cuatro jugadores en la historia lo han conseguido, poder ser el quinto me ilusiona y me motiva mucho. Es uno de los motivos por los que mantengo en Europa, por más que me quieran llevar a la MLS. Suenan más los rumores que lo que ha sido. Las ganas de la gente de allá de verme de regreso. Soy consciente de que cuanto más tiempo esté en un nivel de exigencia como la Liga española más posibilidades tengo de llegarlal Mundial".