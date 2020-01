Marc Bartra ha pasado por los micrófonos de Deportes Cope Sevilla para hablar sobre la última hora del equipo verdiblanco antes de medirse a la Real Sociedad en el Benito Villamarín. El zaguero hizo hincapié en la importancia de este encuentro y del siguiente, ante dos rivales que pelean por los mismos objetivos. "Vienen dos partidos prácticamente con rivales directos para Europa. Nos coge en un buen momento, se está entrenando bien. Al equipo en la recta final se le ha visto con mejores sensaciones, queremos seguir haciendo este fútbol. Sabemos cuál es el camino y la gente esta metida para ello".

En esta misma línea, el Bartra resaltó la mejoría de un equipo que empezó casi de cero en pretemporada ante la llegada de un nuevo técnico con otro estilo. "Son varios detalles, que se van sumando: la llegada de un nuevo entrenador, que ha empezado a conocernos en pretemporada, el principio de Liga con las expulsiones, decisiones de algún arbitro que no nos favorece. A esto le añades que cambiamos la manera de jugar...", indicó Bartra, que añadió: "Desde dentro éramos conscientes de los cambios, pero no se veía en el césped, era todo cuestión de tiempo y dar con el 'click' para jugar como el entrenador quiere. Aún queremos dar mucho más, no nos conformamos porque podemos dar más y la mejor prueba es ir ganando ya".

Bartra habló de muchos más temas, desde la llegada de Guido Rodríguez para una posición en la que lo ha utlizado Rubi en algunas ocasiones hasta la llegada de Quique Setién al Barcelona, por el que se alegra.

Guido Rodríguez: "La llegada de Guido hace el equipo más completo. Más competencia es necesaria y buena para los puestos de arriba. El míster sabe que estoy para ayudar donde sea o el puesto que sea. Lo primero que se aprende es a mirar por el equipo. Me sentía bien ayudando al equipo".

Aleñá: "Si ves la clase de jugador que es te das cuenta que se va a sentir muy a gusto con gente con el mismo fútbol de calidad. Salir a un equipo como el nuestro, que intenta ser protagonista y tener balón, puede hacerle madurar mucho, porque es un club perfecto para jugar y madurar".

Objetivo: "El equipo es consciente de que hay que hacer una gran segunda vuelta para estar donde tenemos que estar. Cada vez hay mas jugadores que saben que hay que ganar y tienen esa presión, de ir a ganar cada partido. Hablando me dan ganas de que lleguen los encuentros para mostrar que somos jugadores ganadores y formamos una plantilla de ganadores para dejar al Betis donde se merece".

Real Sociedad: "Es un equipo muy bueno a nivel ofensivo, no sólo los delanteros, también el mediocampo. Es una buena prueba para el Betis, porque sentimos que podemos hacer un buen partido y mostrar que podemos estar por encima de estos equipos".

Copa del Rey: "La Copa nos la tomamos muy en serio, porque tenemos el ejemplo del año pasado, en el que estuvimos a punto de jugar la final, y estamos con hambre. El entrenador nos lo mete en la cabeza y vamos todos juntos a por ello".

La llegada de Setién al Barcelona: "Estoy contento por ellos, se merecen el poder estar ahí por cómo trabajan y su filosofía, porque pueden hacer disfrutar mucho a jugadores del Barça, a los aficionados y la gente que no sea del Barça. No van a dejar indiferentes a nadie. Con esos jugadores habituados seguro que están totalmente adaptados. Si dan con la tecla van a dar mucho que hablar".

Exigencia en el Camp Nou: "Es verdad que en el Barça lo que te piden es ganar como en cualquier equipo y el medio más importante es la victoria. Luego hay entrenadores que priorizan otras cosa, pero la presión de tener que ganar está presente en los jugadores y ellos lo tienen de talla mundial. Pueden aguantar la presión para ganar con el estilo que sea".