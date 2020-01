Revilla sale en defensa de Setién: "No entiendo por qué le pitaban en el Betis"

El Secretario General del Partido Regionalista de Cantabria Miguel Ángel Revilla fue entrevistado por Radio Marca tras el nombramiento del también cántabro Quique Setién como nuevo entrenador del Fútbol Club Barcelona. Durante dicha entrevista, el político reconoció no entender el tratamiento de la afición bética con el entrenador en su segundo año. "No entiendo por qué en el Betis la gente pitaba tanto a Setién cuando hacían un fútbol extraordinario. A veces los resultados no acompañan, pero es un entrenador que piensa más en el ataque que en la defensa" afirmó.

Sobre su nombramiento como nuevo preparador del club azulgrana, Revilla no tiene dudas sobre su buena labor, ya que "Setién encaja a la perfección en la idea de fútbol del Barcelona" aunque reconoce que ahora mismo cuenta con "una plantilla escasa y con muchas carencias" a diferencia de su rival directo, el Real Madrid de Zidane, que "tiene jugadores en todos los puestos" mientras que los blaugranas cuentan con lesiones importantes como "Dembélé o Luis Suárez". El líder del partido cántabro cree que el equipo de la Ciudad Condal no cuenta con bastantes efectivos para "ganar ni la Champions ni LaLiga. Si lo consigue, estaremos ante un fenómeno".

En referencia a su pasado en el Racing de Santander, Revilla afirma que Setién "fue un fuera de serie en ese estilo" y que "es muy racinguista" ya que "se ha criado en este equipo" y duda que en algún momento llegue a decir "que es del Barcelona".

Revilla compara a Quique Setién con Pedro Sánchez

Por otro lado, al político se le preguntó sobre el equipo de gobierno que acompañará al líder del Partido Socialista Obrero Español Pedro Sánchez al frente del nuevo gobierno, donde Revilla también se acordó de Quique Setién. "Ahí sí que se requiere más talento que Setién o Cruyff. Es un vuelo chárter complicado. Ojalá salga bien, pero ese equipo es mucho peor que el que tiene en el Barça. Hay leñeros, estrellitas... Sánchez lo tiene peor".