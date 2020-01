El debate en el Sevilla, de momento, lo gana De Jong

La remodelación de la delantera del Sevilla FC en este mercado invernal ha generado mucho debate. Se marchó Munas Dabbur a la Bundesliga, en breve lo hará también Chicharito Hernández rumbo a la MLS estadounidense, ha llegado Youssef En-Nesyri, suena con fuerza una posible cesión de Krzysztof Piatek... pero el debate del '9', de momento, lo va ganando el único que no hace ruido y trabaja en silencio aislado de las críticas: Luuk de Jong.

El internacional 'oranje' va a empezar la segunda vuelta como acabó la primera: como delantero titular de Julen Lopetegui en el Santiago Bernabéu, ante todo un Real Madrid, y con su posición reforzada a pesar de que ayer le llegó un nuevo competidor con En-Nesyri y de que muy pronto podría llegar un segundo; al margen de la presencia de Munir El Haddadi, que sigue siendo el máximo goleador de la plantilla blanquirroja en lo que va de temporada.

Y es que, al final, los que salen en la ventana de enero son curiosamente los dos más aclamados por una afición que no termina de conectar con De Jong, quien sigue a lo suyo y tuvo el honor de poner firma al primer gol en 2020 de un jugador del Sevilla -ya que el verdadero encargado de abrir la cuenta realizadora fue el central del Athletic Unai Núñez, que se marcó en su propia portería en el 1-1 en Nervión el pasado 3 de enero-.

Fue ante la Unión Montañesa Escobedo, el fin de semana pasado, en la segunda ronda de la Copa del Rey. El holandés inauguró el marcador en el Eusebio Arce, antes de que Nolito, Ocampos, el 'Mudo' Vázquez y Óliver Torres redondeasen la 'manita' (0-5). Con todo, no fue un día para presumir de pegada. Ni por parte de De Jong, quien falló cuatro ocasiones muy claras y en posición favorable (algunas, ni fueron entre los postes) para haber hecho algún tanto más, ni de su equipo, que disparó 28 veces para poder marcar esos cinco goles y sólo 12 de estos tiros fueron a portería (con tres palos incluidos).

Todo apunta a que En-Nesyri ha sido una petición expresa de Julen Lopetegui, algo que se sabrá muy pronto; pues lo demostrará si el marroquí es capaz de desbancar del once a un De Jong que ha sido inamovible en este primer tramo de la temporada a pesar de que sólo ha conseguido marcar tres goles, dos en LaLiga y el referido en el torneo copero. Munir, Dabbur y Chicharito no lo han logrado mover del once inicial.

Sucede a Ben Yedder en una lista con un marcado acento extranjero

La tarea de marcar el primer gol de cada año en el Sevilla FC es cosa de jugadores foráneos. No en vano, con Luuk de Jong, quien con permiso del central del Athletic Unai Núñez puso su firma al primer tanto de 2020, ya son 14 de 21 años en el presente siglo que un extranjero inaugura la cuenta nervionense.

Sólo Nolito, que rompió el hielo en 2018; Vitolo (2016 y 2014); Navas (2009); el malogrado José Antonio Reyes (2003); Javier Casquero (2002) y Juan Carlos Gómez (2000) pusieron el acento español en la primera celebración anual.

Por su parte, Fréderic Kanouté, que inauguró la lista en 2006, 2007 y 2011; Wissam Ben Yedder (2017 y 2019) y Julio Baptista (2004 y 2005) destacan entre los extranjeros, lista en la que aparecen desde goleadores natos como Luis Fabiano (2008), Nico Olivera (2001) o incluso Renato Dirnei (2010) hasta sorpresas como Emir Spahic (2013), Julien Escudé (2012) o Nico Pareja (2015).