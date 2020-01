Haro: Haro: las diferencias con el Sevilla, Serra, Setién, la renovación de Mandi...

Ángel Haro ha sido el invitado en la tarde de este viernes en 'Andalucía Deportes', de Andalucía Televisión, y el presidente del Real Betis, visiblemente contento por cómo se está desarrollando el mercado invernal y confiado en que el equipo termine de remontar y se meta en puestos europeos, ha dejado interesantes titulares.

Los objetivos

"No estamos satisfechos con la posición que ocupamos, pero soy optimista. Tenemos mimbres para terminar más arriba. Hemos tenido un inicio de temporada irregular que nos ha lastrado mucho, pero en esta segunda mitad de la primera vuelta se ha mejorado bastante. Tras el encuentro de la Real de la primera vuelta estuvimos muy activos en cuanto a reuniones para sacar la situación adelante. Dependemos mucho de nosotros mismos para terminar en puestos europeos. Tenemos que tener una estabilidad económica que nos permita pelear siempre por estar arriba. Rubi es un trabajador nato con muchas ganas de que este proyecto vaya hacia arriba. Necesitamos ganar y sumar de 3 en 3 para que el valor actual de la plantilla se vea reflejado en la clasificación".

"Creo que debemos de sumar más de 30 puntos en esta segunda vuelta para estar ahí arriba, pero hay que ir partido a partido y ver cómo va el resto de rivales".

Enero

"En la ventana de mercado siempre hay que estar atentos. Los objetivos que nos marcamos por mejorar en este mercado de invierno están cubiertos"

Quique Setién

"Tengo una buena relación con Quique y le deseo que le vaya bien. Nunca se sabe si en un futuro el nombre de Betis y Setién volverán a ir de la mano".

Los arbitrajes

"Entiendo lo difícil que es arbitrar, pero es cierto que entendemos que no hemos sido agraciados con los fallos arbitrales, con errores arbitrales que nos han podido costar puntos"

Posibles salidas

"El club anima a los jugadores con menos minutos a que sigan trabajando para tener su oportunidad, siempre abiertos a que si llega una oferta buena para el club y jugador, valorarla".

De Joaquín...

"La renovación de Joaquín viene dada por su rendimiento. Confiamos en que seguirá rindiendo como hasta ahora. Joaquín está sin duda entre los cinco o seis mejores jugadores de la historia del Real Betis.

... a Mandi

"Es un jugador importante. Le queda año y medio. Estamos hablando con él y confío en que sea el siguiente".

¿Volverá Serra?

"Tal y como se han dado las circunstancias, es complicado que estando nosotros en el órgano de administración vuelva Lorenzo Serra Ferrer al Betis. Las despedidas de Setién y Serra fueron diferentes. Ninguna estaba prevista: la del primero fue por la crispación; y, en el caso de Serra, él eligió irse. Hasta que no faltaban cuatro partidos para finalizar la Liga, no se habló ni se planteó que Quique se fuera. A nosotros no nos llegaron las discrepancias entre Quique y Serra Ferrer".

Su peor día

"Mi peor día como presidente del Betis ha sido la eliminación ante el Rennes en UEL y en Valencia en Copa del Rey"

La eterna -y ya más corta- rivalidad

"Las diferencias que había antes con respecto al Sevilla FC no son las que hay ahora. "Entiendo que por la dimensión que tiene el Betis; debemos estar por encima del Sevilla".