Una promesa de presente para el Sevilla

Quizás no sea ese fichaje de relumbrón que esperaba la afición del Sevilla FC, más si cabe después de haber sonado otros futbolistas mucho más mediáticos desde que se abrió la ventana invernal de transferencias. No obstante, Monchi no se deja llevar por esas cuestiones.

A los peces gordos no es fácil pescarlos. Pero el de San Fernando tiene una especial habilidad para detectar a aquellos no tan grandes y que luego crecen y crecen en el contexto adecuado. Sin duda, ese es el gran aval de Youssef En-Nesyri, quien llega procedente del Leganés.

Por mucho que sus números no sean los de un goleador contrastado, el buen ojo del isleño invita a darle un voto de confianza. Con sólo 22 años todavía, el atacante marroquí es una gran promesa de futuro, pero, además, es también lo que quiere Julen Lopetegui para el presente. Otra cuestión es su precio. No es una ganga. Pero es lo que toca en estos tiempos de precios inflados.