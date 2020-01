La razón por la que Alcácer se ha quedado fuera de la lista del Dortmund

Paco Alcácer se ha quedado fuera de la lista de convocados del Borussia Dortmund, para el encuentro ante el Augsburgo, y eso está alimentando los rumores sobre el futuro del delantero, por el que han preguntado Atlético de Madrid, Sevilla FC y Valencia CF.

El internacional español, sin embargo, no ha sido descartado por estar cerca de concretarse su salida, sin embargo, sino sólo por motivos -más o menos- deportivos. O, dicho de otro modo, por diferencias con su técnico, Lucien Favre, según ha podido saber ESTADIO Deportivo.

Alcácer, que ha firmado siete tantos en 820 minutos en lo que va de temporada (ha hecho uno cada 117'), estaba jugando cada vez menos, hasta, tras la llegada al Dortmund de Haaland, ni siquiera contar como jugador de refresco.

Por la mente del de Torrent pasa regresar a LaLiga, aunque, si no es en este mercado de enero, no tiene demasiado inconveniente en esperar al verano. Es decir, no forzaría para marcharse ya.

El primero en preguntar por su posible préstamo fue el Atlético, si bien el club teutón dejó claro que sólo le dejaría marchar mediante un traspaso, siempre y cuando la oferta alcanzase los 30 millones de euros. Posteriormente, su nombre se barajó en la dirección deportiva del Sevilla FC, que ya se ha hecho con los servicios del En-Nesyri y que no parece que pueda pagar por otro atancante (lo busca) una suma tan elevada. Y, finalmente, está la opción del Valencia CF, aunque los che sólo valoran su posible regreso para el caso de que pudiese colocar a Gameiro y Sobrino antes del 31 de enero.

Dada la tensa situación entre Alcácer y Favre, igual el Dortmund se replantea la fórmula de su posible salida cuando el mercado esté más cerca del cierre... Por ahora, sigue esperando a que algún interesado pague por sus derechos federativos lo que pide.