Rubi: "La plantilla tiene ahora más nivel"

El entrenador del Real Betis, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', ha asumido este viernes que el club verdiblanco ha reforzado la plantilla, que "ahora tiene más nivel, más posibilidades" porque "los que han venido" en el mercado invernal, los centrocampista Carles Aleñá y Guido Rodríguez, "son para rendimiento inmediato".

Rubi alabó al internacional argentino Guido Rodríguez, que sólo ha entrenado dos veces a sus órdenes, pero que le ha ofrecido "buenas sensaciones" y pese a que "ha tenido un año 2019 con poco descanso, ha llegado muy bien: se le ve suelto con pelota, es un jugador que va a ayudar mucho", destacó.

"Lo importante es que tenemos más opciones. Los jugadores harán a los otros exigirse más. Tengo que ser justo con el rendimiento en el campo y los jugadores tienen que confiar en eso. Pido que los jugadores sean futbolistas de equipo. Caben casi todos, no van a jugar siempre los mismos", añadió.

Mediado el mercado invernal, el técnico ya no prevé entradas en su plantilla, sino que "podría haber salidas", pero no le "consta que esté avanzada alguna".

Rubi ha reconocido que "la primera vuelta ha sido deficiente, 24 puntos son pocos, los mismos de los sumados en la segunda vuelta del año pasado", pero anunció que irá "a por todas" en la segunda mitad del campeonato "sin plantear un número de puntos" a priori "porque las cosas pueden cambiar en dos jornadas".

El preparador barcelonés admitió que perder el domingo frente a la Real Sociedad "sería un golpe duro", pues su propósito es "acortar la distancia ante un rival directo, es por eso un partido muy importante" ante un cuadro donostiarra que "quitando a los dos primeros, es el equipo que mejor juerga".

Rubi alabó al noruego Martin Odegaard, quien "ha hecho una primera vuelta de lujo" y "ha sido una gozada verlo jugar a fútbol", aunque no desea "sufrirlo como rival cuando juega contra el Betis".

El entrenador bético se confesó "poco amante de los cambios de entrenador" cuando fue interrogado por el fichaje de su antecesor, Quique Setién, por el Barcelona y expresó su deseo de "que (Ernesto) Valverde esté bien" y al cántabro le deseó "lo mejor".

Cuestionado sobre la posibilidad de la que se habló de que Setién hubiera ocupado su sitio, Rubi fue tajante: "Ha sido una situación que hemos hablado mucho aquí durante la primera vuelta. Es agua pasada, no tengo certezas de nada. También nuestro rendimiento ha sido irregular, todos teníamos una parte de razón y si tenía que venir Quique u otro a mí no me importa mucho, yo lo que quiero es estar aquí. Si no hay buenos resultados en adelante pues saldrá la posibilidad de otro entrenador"