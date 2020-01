Banega: "Si hubiera pasado en nuestro área, no sé qué habría pasado"

El sevillista Éver Banega, que vio la quinta amarilla frente al Real Madrid y el próximo fin de semana no podrá jugar ante el Granada, se refirió tras el encuentro a la derrota por 2-1 del Sevilla FC en el Santiago Bernabéu. "Hicimos un gran partido contra un durísimo rival. Sabíamos que podíamos puntuar o ganar y utilizamos nuestras armas, pero no pudo ser".

Sobre el 0-1 anulado a Luuk de Jong, Banega no quiso mojarse demasiado: "Yo no soy quién para decir nada, pues estoy en el centro y no lo veo bien. Si hubiera pasado en nuestro área, no sé que habría pasado".

Sobre el tanto anulado, también indicó Banega que no tuvo ocasión de hablar con Gudelj, autor del placaje a Militao en el gol anulado a De Jong, durante el descanso: "No hemos tenido tiempo de hablar, sólo de cómo salíamos en el segundo tiempo".

Al margen de ello, también indicó el argentino que los blancos "salieron a presionar un poco más" en el segundo tiempo y que el Sevilla FC no hizo lo que consiguió "durante la primera mitad". Pese a ello, insiste Banega, ahora hay que "seguir trabajando para mejorar".

Por último, destacó el '10' del Sevilla FC que "aguantar tan poco tiempo el empate" les "generó cierta duda, pero el equipo peleó hasta el final y ahora pensar ya en el siguiente partido".