El Espanyol también piensa en Sidnei, reacio a salir

Anda inmerso el Espanyol en la búsqueda de otros dos refuerzos invernales que acompañen a Raúl de Tomás, el delantero que debe paliar los problemas anotadores del colista de Primera división. Como es bien sabido, los 'pericos' buscan un extremo polivalente con gol y un central experimentado que arregle las carencias defensivas. De momento, los blanquiazules no están teniendo suerte con sus primeras opciones para los costados, avaladas por Abelardo Fernández.

Así, Tello es reacio a dejar, al menos en esta ventana de transferencias, la disciplina heliopolitana, mientras que Ibai Gómez sí necesita minutos, por lo que, pese a que le costó volver al Athletic, no pondría demasiadas trabas a emigrar hacia Cornellà-El Prat, aunque Gaizka Garitano, que le ha condenado al ostracismo, se opone. El rayista Adrián Embarba, que podría, incluso, no enfrentarse a los de Rubi en la Copa del Rey el próximo jueves, es el siguiente objetivo de los catalanes, dispuestos, al parecer, a sufragar su cláusula, que asciende a diez millones de euros.

Este periódico ha podido conocer que Tello no es el único bético que interesa al Espanyol, que ha preguntado, por el momento de manera informal, por el central Sidnei Rechel, señalado por muchos para dejar un margen salarial suficiente para afrontar una tercera incorporación invernal en Heliópolis. El brasileño, que ya estuvo en el club en la temporada 2013/2014 (cedido por el Benfica), no está por la labor de moverse, una vez que ha conseguido cierta estabilidad y el pasaporte español. Con contrato hasta 2022, el ex deportivista achaca a una lesión en un pie su falta de ritmo en esta primera mitad del curso 19/20, después de ser fijo para Quique Setién la campaña anterior, especialmente desde que se afianzó en la previa el dibujo de tres centrales.

Rubi tampoco está por la labor de desarmarse a mitad del ejercicio, algo en lo que coincide con los dirigentes verdiblancos, que, llegado el caso, darían o interarían dar salida a otros descartes más evidentes del entrenador del Maresme, como el lateral derecho Francis y el mediocentro Javi García, sin sitio últimamente ni siquiera en las citaciones. Además, Tello, otro efectivo infrautilizado y con ficha alta, resulta más prescindible que Sidnei, a pesar de que, con la irrupción de Edgar y la llegada de Guido Rodríguez, que soluciona el problema en el pivote (y permite a Bartra y el citado Edgar centrarse en labores de retaguardia), ya no son perentorios tantos centrales.

Todo hace indicar que lo del Espanyol por el de Alegrete ha sido solamente un sondeo. También el Celta preguntó por él hace un par de semanas, aunque en ninguno de los casos el tema ha avanzado lo suficiente como para convertirse en una negociación pura y dura. Ante la negativa recibida por sus primeras alternativas, en Cornellà-El Prat están dando palos de ciego, tocando a todos los efectivos interesantes del mercado.

Como ya dejó claro el presidente bético, Ángel Haro, en sus últimas intervenciones ante los medios, los técnicos están atentos a los estertores del mercado invernal por si surge alguna opción interesante de última hora. No queda claro la demarcación, pues están todas ya cubiertas, como tampoco la identidad de lo que se busca, ya que el margen de maniobra, salarialmente hablando (y también en materia de partida presupuestaria), es escaso. Las operaciones de salida que se han iniciado y las que quedan, especialmente si se ingresa una cantidad importante por Tello, así como la posible compra anticipada de Lo Celso por parte del Tottenham, podrían dotar de recursos al Betis para esa operación postrera si surge una 'ganga' irrechazable.