Il Corriere: Politano dice "no" al Sevilla

En su búsqueda de un nuevo refuerzo para el ataque, Monchi habría puesto sus ojos en el extremo Matteo Politano (26), del quien milita actualmente en el Inter de Milán, club que pagó para hacerse con sus servicios al Sassuolo más de 25 millones de euros, entre cesión y compra.

Polittano está contando poco en el presente ejercicio para Antonio Conte y en Italia se da por segura su salida en el presente mercado invernal.

Sin embargo, según Il Corriere dello Sport, el italiano ha rechazado la opción de recalar en el Sevilla FC, así como las propuestas de Nápoles y Fiorentina, ya que sólo quiere ir a la AS Roma. Su fichaje por los 'giollorosi', no en vano, estaba cerrado, pero el lateral zurdo Leonardo Spinazzola, moneda de cambio, no superó las pruebas médicas con el Inter y el negocio está en el aire, ahora mismo.

La idea de Monchi, tras hacerse con Youssef En-Nesyri en principio como '9', es la de traer un jugador más para que actúe por fuera, acompañando bien al marroquí o a Luuk de Jong y Lucas Ocampos.

Politano había hecho muchos goles y dado bastantes asistencias antes de recalar en el Inter (cuando Monchi era director deportivo de la Roma), hasta el punto de haber sido citado por la selección italiana en varias ocasiones.