Monchi como pin parental

El pin parental es la última novelería que se ha inventado la política española para enfrentar a las izquierdas y las derechas. Algo así como una forma de veto por parte de los padres sobre la propuesta curricular de sus hijos en todo lo que atañe a cualquier materia que, grosso modo, choca frontalmente con la educación o las creencias más tradicionales de ciertas familias, por decirlo de alguna manera. Una materia que, por otro lado, no atañe para nada a éste que opina sobre estas líneas, a pesar de que el citado pin parental venga ocupando todas las tertulias y esté hasta en la sopa, mientras que los problemas del país, al menos por ahora, siguen siendo los mismos que meses atrás.



Justoen el Bernabéu, después de que el VAR y el colegiado le anularan a De Jong un tanto por obstrucción de Gudelj que hubiera supuesto el 0-1 para los sevillistas: "Si anulan el segundo gol igual bajo al campo y saco al equipo".fruto del calentón del momento que desde la capital de España, comoUn pin parental que, vetando lo verdaderamente importante. ¿Nadie se ha dado cuenta de ello? Y es que a nivel nacional ya ninguna persona habla de si fue gol o no.

La atención ahora recae sobre la figura del director general deportivo del Sevilla FC, de quien se ha dicho todo tipo de barbaridades. Que el protocolo VAR funcione, o no, que los árbitros no acaben de ponerse de acuerdo al respecto o que el Real Madrid vuelva a estar por medio en una polémica arbitral ya no preocupa ni ocupa a nadie. Ahora lo que vende es la 'pataleta' de Monchi...

Hace bien el sevillismo, por tanto, en olvidarse de ello y centrarse en el partido de Copa ante el Levante, una 'final' que, quién sabe, podría deparar una prematura e inesperada venganza (deportiva), pues el destino es muy caprichoso y las miras son muy ambiciosas en Nervión. Pobre del que quiera robarles la ilusión.